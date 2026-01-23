婦「心臟痛」怕鋸胸骨拖半年險喪命！達文西手術8天出院

68歲潘姓婦人長期從事園藝工作，多年來心臟不適卻不敢開刀，直到連樓梯都爬不動才到員榮醫院就醫，確診重度二尖瓣閉鎖不全及心臟衰竭，轉介童綜合醫院施行達文西微創手術，術後8天出院，現已重返職場。

68歲潘姓婦人長期從事園藝工作，多年來心臟不適卻不敢開刀，直到連樓梯都爬不動才到員榮醫院就醫。（圖／員榮醫院）

潘女士過去能輕鬆搬運沉重植栽，但半年前開始只要稍微出力便嚴重呼吸急促。她曾在彰化地區多家醫院求診，醫師都建議開心手術，但她一想到胸前長長的傷口及鋸開胸骨就恐懼萬分，只想服藥控制，症狀卻未明顯改善。

員榮醫院心臟內科張木信院長以心臟超音波檢查，確認潘女士罹患重度二尖瓣閉鎖不全、陣發性心房顫動與心臟衰竭。張木信院長解釋，這類病症若無及時處理，將嚴重影響生活品質，甚至危及生命，隨即轉介給在員榮駐診的鄭伯智副院長。

鄭伯智副院長在童綜合醫院為潘女士施行達文西微創二尖瓣膜更換及左心耳結紮手術。由於達文西手術不需鋸開胸骨，傷口只是左胸五個機械手臂進入點，術後恢復快，約第8天即出院。

心臟外科醫師鄭伯智副院長解說患者接受手術後，心電圖顯示一切正常。（圖／員榮醫院）

鄭伯智副院長透過遠端心電圖、血壓及血氧監測設備持續追蹤潘女士循環生理，並搭配短期抗心律不整藥物。約一個半月後心臟節律恢復正常。鄭伯智副院長強調，心臟手術成功關鍵在術後「黃金三個月」，這段期間若沒有嚴密心律監控，過度勞累或劇烈咳嗽都可能造成心房顫動反覆發作，誘發中風。

潘女士術後已超過半年，心臟功能恢復穩定，已能重新從事園藝工作，體力幾乎與未生病前一樣。她說，出院後曾推薦同樣情況的友人就醫，甚至幫對方掛號，但對方因害怕手術沒有前去，不料不到一週就過世了。

鄭伯智副院長指出，達文西微創心臟手術傷口小、恢復快，不需鋸開胸骨、體內無鋼絲固定，大幅降低術後疼痛。鄭副院長在童綜合醫院施行達文西微創手術近五年，病患人數超過150例，去年11月中旬還有一名兩年前接受手術的患者抵達五千三百六十四公尺高的聖母峰前進基地。

