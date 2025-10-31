婦「無痛血尿」竟是癌！醫揭「泌尿上皮癌」恐致腎衰竭：3類人要小心

出現「無痛血尿」可別輕忽！67歲林女士原以為只是小問題，就醫檢查發現在左側輸尿管末端有一顆約5公分腫瘤，並造成腎水腫，後續確診為輸尿管泌尿上皮癌。所幸經台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱以化療搭配達文西手術治療，不僅順利切除，還成功保留腎臟功能。林女士術後追蹤至今，病情控制良好。











泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術、化學治療、免疫療法與標靶治療。醫師會依腫瘤期別、位置與腎功能等綜合評估，決定是否手術或採取其他治療策略。許竣凱提醒，由於症狀並不明顯，建議高風險族群應定期接受健康檢查，如出現血尿應盡早尋求醫療診斷，降低腎功能惡化與癌症擴散風險。

無痛血尿恐是警訊



輸尿管是連接腎臟和膀胱的重要通道，根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每10萬人中約有40～50例，臨床上，醫師會利用尿液檢驗、膀胱鏡、超音波及電腦斷層等方式診斷。若排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，便應高度懷疑腫瘤的可能性。

許竣凱指出，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，但若忽略初期症狀，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭，或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，威脅生命。





達文西手術精準切除



泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術、化學治療、免疫療法與標靶治療。以手術而言，又有腹腔鏡及達文西手術等選擇。雖腹腔鏡手術具備傷口小、恢復快等優點，但受限於視野與操作難度，目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主，能在三維立體高解析視野下精準切除腫瘤，並同步進行輸尿管與膀胱重建。

許竣凱進一步解釋個案，因腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好情況下，僅需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管重新銜接即可完成重建。若能完整切除，患者5年存活率可達9成，但仍須定期追蹤以防復發。

許竣凱提醒，若出現血尿，應儘速就醫，尤其是高風險族群，應定期接受健康檢查，及早發現、及時治療，才能避免腎功能惡化與癌症擴散的風險。高風險族群包括：

吸菸者

長期暴露於環境污染

有家族病史者

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為婦「無痛血尿」竟是癌！醫揭「泌尿上皮癌」恐致腎衰竭：3類人要小心