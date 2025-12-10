婦「肚臍凸起劇痛」竟是疝氣！醫示警2大徵兆：嚴重恐敗血症

記者簡浩正／台北報導

婦女肚臍周圍有凸起，且有明顯疼痛，就醫診斷為手術切口導致的「肚臍疝氣」。(示意圖／翻攝自Pixabay)

41歲的徐女士日前於他院進行婦科手術，不料術後卻發現肚臍周圍有凸起，且有明顯疼痛，就醫診斷為手術切口導致的「肚臍疝氣」，採用腹腔鏡修補手術治療，隔天平安出院。醫師提醒常見症狀包括「肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛」，若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天表示，肚臍為腹壁最薄弱的地方之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或因後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣，使腹腔內的脂肪、網膜甚至腸段藉由薄弱處向外突出。

他說，肚臍疝氣在成人疝氣中相對常見，約有20-50%的成人可能有輕微肚臍疝氣，部分文獻顯示女性發生率略高於男性，比例可達3：1。腹壓上升的因素包括反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期與多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等，均會增加發生風險。此外，曾接受腹部手術者若癒合不佳也會引發切口疝氣。臨床上，常見症狀包括肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。

如何診斷？陳昱天說觸診為主要方式，必要時會以超音波及電腦斷層輔助判定嚴重程度。傳統治療上，醫師通常會在患處劃一10公分傷口，將疝氣缺口縫合後覆蓋上人工網膜，以減少組織張力，但病人容易因傷口大，導致復原較慢、疼痛感高。腹腔鏡手術則是利用一個約1公分傷口配合2個0.3-0.5公分小孔，或單以肚臍處一個小傷口，同樣縫合缺損並覆蓋人工網膜，卻能大幅縮小傷口範圍，不僅術後疼痛較輕，感染風險也隨之降低。

陳昱天提醒，民眾平時可以透過簡單方式自我檢查，如站立或腹部用力時，觀察肚臍是否有明顯突起，若平躺後仍無法回縮或伴隨紅腫疼痛，建議及早就醫評估。尤其曾接受腹部手術者，更應特別注意傷口周圍是否有潰瘍等變化，避免併發症發生。

