婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%

心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。

全台有200多萬位糖尿病友，控制血糖成了重要課題，患者除了用藥控制之外，減少甜食等飲食控制也很重要。（示意圖／Pexels）

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，該名女子在111年、112年和113年各有一次突發性血糖升高的情況，糖化血色素曾高達6.3%，而正常值應介於4.0%至5.6%之間。然而在努力進行飲食控制後，她的數值又能降低到5.9%以下，甚至低至5.5%。

廣告 廣告

劉中平進一步解釋，糖化血色素能反映患者過去3個月的平均血糖水平，這段期間女子沒有服用任何藥物就讓血糖降低，顯示這並非一兩天的飲食或生活調整就能達成的效果。他表示，全台有200多萬位糖尿病友，控制血糖成了重要課題，患者除了用藥控制之外，減少甜食等飲食控制也很重要。

一名67歲女子透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍。（圖／劉中平醫師提供）

劉中平指出，這些年來治療糖尿病的藥物效果很好，往往讓人們忽略了飲食、運動和體重的影響。他強調自己不是叫患者不要吃藥，而是要告訴大家，不論是初期高血糖的患者、或用藥不好控制的患者，甚至是末期糖尿病的患者，藥物以外的治療也很重要。

國健署在網站指出，糖尿病患飲食也要秉持均衡原則，建議每天適量攝取6大類食物，遵循「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」的原則。國健署提醒，應避免過度攝取精製糖類，如蛋糕、小西點、冰淇淋等，或含糖食物，多選擇高纖食物以穩定血糖。

延伸閱讀

75歲李亞萍爆失智半年後露面！掩面痛哭停不下來

伊朗血腥鎮壓示威！女大生遭「行刑式槍殺」 親人從數百具遺體中認屍

日月光市值1.31兆創新高 擠下國泰金躍居第六