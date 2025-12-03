婦12年2度生產羊水栓塞 嘉市同醫療團隊及時搶命

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）林姓婦人12年前在嘉義市聖馬爾定醫院生產突發羊水栓塞，心跳停止，院方及時搶命；今年10月林婦生產第2個小孩又發生同樣狀況，院方再度搶命並辦感恩活動，慶祝母子均安。

聖馬爾定醫院今天發布新聞稿，林婦12年前第1次生產時，術後突發羊水栓塞，導致林婦心跳停止、測不到血壓。當時婦產科醫師李凱恩與麻醉科醫師展開急救，並整合心臟內科等醫療團隊搶救回生命。

林婦康復後，一直銘記醫療團隊救命恩情，今年懷上第2胎時，仍選擇回到聖馬爾定醫院待產，不料，10月第2胎生產時，在分娩出寶寶後，林婦突然失去意識，又測不到血壓，醫師李凱恩立即判斷是羊水栓塞再度發作，醫療團隊啟動緊急應變機制，歷經4個多小時搶救，終於恢復心跳與呼吸，經加護病房照護下，恢復健康。

廣告 廣告

婦產科醫師李凱恩表示，羊水栓塞是一種罕見的產科急症，由於幾乎無法預測，發生時往往在幾秒內就可能導致心肺衰竭，因此，醫療團隊的反應速度與默契相當重要。這次能再次成功挽救回生命，主要是整體團隊的協作和完善急救訓練。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，醫療團隊2度守護同一名母親的生命，展現團隊的專業與品質。院方也特別準備蛋糕及可愛寶寶相片贈與林婦，以紀念這段珍貴的生命歷程。（編輯：龍柏安）1141203