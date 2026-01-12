[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

童子瑋議長今（12）日參加「捐贈明德國中特教車」活動。童子瑋表示，很高興很夠跟陽明海運一起成功媒合到善心企業，實企業社會責任，將這台校車捐贈給明德國中。他也針對特教學生人數逐年增加的現況，向市府提出三點市政建議，包含建立普教特教分工系統、教學進班支援系統，以及擴大臨時照護與喘息服務系統。

媒合企業捐贈特教車 童子瑋提出特教三建言。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋說，當公部門與企業願意攜手合作，善意才能真正走進孩子的生活裡，這樣的力量值得我們所有人一起珍惜與感謝。他提到，所謂的進步基隆理念，就是希望政府的責任，從來不是「做到這樣就好」，而是每一年都要比上一年更進步，因此他也當面向市政府提出三項關於特教支持系統的具體建議。

童子瑋表示，第一應該要建立普教特教分工系統。除了逐年增加特教師資與專業人力之外，更要建立導師與特教教師之間的合作與分工模式，並提供第一線教師公假進修與系統化培訓，全面提升普教與特教教師的特教知能，讓老師們真正能一起經營班級、共同照顧孩子。

童子瑋指出，第二則是建立教學進班支援系統。當班級中特教學生比例逐年提高，應該要由巡迴教師、輔導與專業團隊實際進入教室協助教學，同時同步建構教師支持與心理關懷系統，分擔第一線老師的教學與情緒壓力，讓老師能回到教學專業本位。

另一方面，童子瑋強調，第三要擴大臨時照護與喘息服務系統。透過整合社政、衛政與教育資源，讓主要照顧者能獲得必要的支持與短暫休息，重新累積力量，以更穩定、更正向的狀態，陪孩子一起走得更長、更遠，因為照顧特教孩子的家庭，也需要社會一起承接。

