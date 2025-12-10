媒體人上節目「突頭一歪」當場猝死！驚人1幕直播全放送

國際中心／周希雯報導

多明尼加近日驚傳一起驚人意外，當地1名知名媒體人上節目時，突然像睡著一樣「頭一歪」失去意識，讓現場所有人都嚇壞，事後送醫搶救仍宣告不治。雖然電視台當下緊急中斷節目，不過媒體人猝死過程全被直播放送，該片段如今在網路迅速流傳，相關急救畫面也隨之曝光。

據當地媒體《El Nuevo Diario》報導，媒體人烏雷尼亞（Mario Ureña）當時上直播節目討論當地議題，在其他來賓在發表看法時，坐在沙發上的烏雷尼亞原本未有任何異常，沒想到突然抽搐、手上資料散落在地，最後他頭歪一邊後就再也沒動。現場來賓見狀嚇到愣在原地，工作人員立即衝上前幫忙，電視台也緊急中斷直播、插播廣告。

廣告 廣告

事後現場畫面流出，工作人員當下曾試圖急救但未果，最終烏雷尼亞送醫後宣告不治，目前初步判斷死於心臟驟停，但確切死因仍需等待屍檢結果，如今家屬已經在安排喪禮事宜。相關片段後震撼當地社群，不少人都沉痛表達哀悼之情，「願他的靈魂安息」、「這實在太突然、太可怕了」、「向家屬致以最深切的慰問，這真是多明尼加巨大的損失」。

報導稱，烏雷尼亞在當地具有重要影響力，生前曾積極參與調解城市交通的衝突，也是多明尼加第二大城市、聖地亞哥西部運營的SO城市公車線路的創始人。由於當地如今正值交通議題高度緊張之際，烏雷尼亞原本正在調解司機和工會組織之間的衝突，業內人士感嘆，他的離世可能導致內部談判更艱難，甚至影響當地交通運輸的穩定性，同事們也悲痛表示，「他一直是一位鬥士…他致力於為人民服務，並努力改善交通服務。他的離世在我們部門留下了巨大的空缺。」

原文出處：媒體人上節目「突頭一歪」當場猝死！來賓嚇傻「直播全放送」急救畫面流出

更多民視新聞報導

才被疑想搶小草票！應曉薇女兒突喊話：怡萱姐姐也是…

台最辣護理師「發表政治言論」收入慘波及！突遭廠商取消案子

黃明志「全身黑現蹤警局」近況流出！大馬警公布「最新處置」

