媒體人估出線選市長機率高 江啟臣：謝謝大家繼續努力

立法院副院長江啟臣。（民眾提供／李京昇台中傳真）

有媒體人認為立法院副院長江啟臣曾當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天出席東勢活動時回應，他說會繼續努力，台中是幸福城市，還要更幸福，因此他提出旗艦城市發展，要為台中努力和打拚。

媒體人黃暐瀚日前提及，台中市長盧秀燕稱內部民調顯示，江啟臣、立委楊瓊瓔都贏民進黨立委何欣純，他認為江啟臣擔任過國民黨主席，江8年前與盧秀燕的民調差不到1％，所以看起來，江最後出線的機率應該比較高。

對此，江啟臣回說謝謝大家，他會繼續努力，台中是幸福城市，還要更幸福，今年是馬年要馬上幸福，持續幸福讓台中城市愈來愈好，持續進步和發展，他提出旗艦城市發展，這是所有市民的期待和驕傲和光榮，一起為台中努力和打拚。

