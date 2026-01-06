媒體人何啟聖宣布參選花蓮縣長 稱要終結23年「傅氏王朝」

前主播、人力銀行總經理何啟聖，宣布將爭取國民黨提名，參選花蓮縣長，更痛批傅崐萁家族長期把持花蓮。而盤點2026年花蓮縣長可能人選，除了傅家力挺的吉安鄉長游淑貞外，無黨籍縣議員魏嘉賢也表態願接受「花蓮人的徵召」；民進黨則強調，不排除與無黨籍人士合作，推翻傅家王朝。

轟傅家搞「政治世襲」是民主恥辱 何啟聖盼公平初選

痛批傅崐萁家族在花蓮的所作所為，曾任電視台主播、人力銀行總經理何啟聖，宣布爭取國民黨提名，投入花蓮縣長選戰，要打破傅氏王朝長達23年的執政。

何啟聖炮口對準自家人，大罵堂堂一個中國國民黨被花蓮的地方勢力所挾持，再加上新任花蓮縣長徐榛蔚任期屆滿，還毫不避諱規劃吉安鄉長游淑貞接棒，大搞政治世襲。他怒批，「如果傅崐萁家族在花蓮這樣盤根錯節的政治勢力不剷除，我覺得銳意革新將會成為國民黨最大的嘲諷」。

力拚翻轉花蓮 民進黨不排除與無黨籍人士合作

何啟聖要求黨中央舉辦公平黨內初選，至於遭點名的游淑貞強調，自己從政二十年，從來不是為了誰的接班。盤點參選花蓮縣長可能人選，除了傅家屬意的吉安鄉長游淑貞外，無黨籍縣議員魏嘉賢也表態願意接受「花蓮人的徵召」；呼聲同樣不低的花蓮縣議長張峻則表示目前會把心力放在光復鄉重建，選舉的部分之後再做考慮。

游淑貞、魏嘉賢、張峻都是參選花蓮縣長的可能人選。圖／台視新聞

國民黨中央強調一切按制度走，而民進黨方面則不排除與無黨籍人士合作，只要能翻轉花蓮，任何選項都會考慮。

台北／桑輔成、楊岳達、黃偉財 責任編輯／施佳宜

