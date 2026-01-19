媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意

資深媒體人黃揚明今（19）日在臉書分析民眾黨前主席柯文哲在座談會上的「危險發言」，他認為柯文哲評論台北市長蔣萬安推動免費營養午餐政策、提醒國民黨不要太高估實力等談話，其實不是「酸」而是玩笑口吻。黃揚明並分析藍白合作成敗關鍵在於基層民意而非高層政治。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

黃揚明在臉書貼文中引述柯文哲於2014年10月參選台北市長時，在《改變成真》新書發表會上的一段話。柯文哲當時坦承自己的缺點就是「貢高我慢」，意指自大驕傲，因為都是第一名、很少第二名，因此覺得自己很聰明。黃揚明指出，柯文哲從政以來「貢高我慢」的案例不斷，即使因京華城案收押1年交保，出席座談會的談話又再次讓藍營支持者不爽。

不過黃揚明卻認為，分析柯文哲的整段發言，就知道柯的說法不是「酸」，尤其講國民黨不要高估實力那段，比較像是開玩笑的口吻。黃揚明提到，雖然柯一脫口而出，一旁的周榆修、黃國昌尷尬反應都很明顯，主持的陳智菡也立即喊話「危險發言」，顯示大家都知道這樣的言論在當今藍白合作氛圍下是與主旋律衝突的。

黃揚明引用政壇金科玉律「性格決定命運」，認為柯文哲性格早已不可能改變，因此他自認的缺陷「貢高我慢」只會不斷發生。

資深媒體人黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明也表示，「如此就會衝擊藍白合作的基調？可能也太小看基層在野支持者的感受了」。並進一步分析藍白合作的本質差異，他指出2023年的藍白合作之所以失敗，是因為由上而下，是「高層政治推動」，而2025年的大罷免藍白能合作，則是由下而上的「基層期待推動」發酵。黃揚明以「一言九鼎」這句成語形容守信的重要性，但若每座鼎的其中一根支柱不穩固，那麼這些鼎不倒也難。

黃揚明強調「藍白合」這道課題不是「誰說了算」，若是民意大勢誰都無法阻擋，但若民意不買帳，那麼誰也無法撮合。

