媒體人參加直播節目 歪頭「全身癱軟猝逝」節目緊急喊卡

多米尼加媒體人在節目中猝逝。（翻攝自X@laredcincoradio）

多米尼加共和國知名媒體人與交通界重要人物馬里歐．烏雷尼亞（Mario Ureña），本週三在電視直播節目中突然倒地身亡，震撼全國。事發於聖地牙哥（Santiago de los Caballeros）當地的Super TV 55，烏雷尼亞原本受邀參與《Café de Diario 55》節目，準備在地方議題單元中發言。

直播中突發猝逝！主持人急喊「切廣告」怎麼回事？

綜合外媒報導，烏雷尼亞當時坐在沙發上，與其他來賓一同等待發言，卻突然身體一僵、癱倒在座位上。主持人見狀立即驚呼，要求導播切畫面、播放廣告，畫面中甚至可聽到他對技術人員急喊：「Llévatelo（帶走！）」。

廣告 廣告

現場工作人員立刻上前急救，並在救護人員抵達前持續施救，但最終仍無法挽回他的生命。

死因是心因性問題？家屬正等待解剖結果

根據當地媒體報導，初步研判烏雷尼亞可能因心臟驟停身亡，但確切死因仍需待官方解剖後確認。相關畫面迅速在社群平台瘋傳，許多網友對突如其來的事件表示震驚與不捨。

地方交通調解核心人物離世 交通業界面臨什麼衝擊？

烏雷尼亞長期參與地方社區事務，尤其在交通運輸領域具有相當影響力。他身兼多項公共角色，經常協助調解城市交通運輸團體的內部糾紛，是當地重要的協調者。

交通業界人士坦言，在目前本就緊繃的組織關係下，烏雷尼亞的離世可能使內部談判更加困難。他所領導的SO路線組織也發布聲明哀悼：「Mario一生為人民奔走，致力於改善交通服務，他的離開，是我們無法填補的巨大空缺。」

目前家屬正安排後事，並等待屍檢報告出爐。烏雷尼亞的猝逝，不僅震撼節目現場，更讓多米尼加地方社會陷入深切哀悼。

更多鏡週刊報導

裝修公司得標5.9億軍購案？ 國防部：營業登記含化學原料批發、合法投標

停車後聽見怪聲！騎士抬頭見「天降巨石」 差幾秒就被壓扁

中國外送員「5年存下近500萬」 驚人作息曝光