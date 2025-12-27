即時中心／徐子為報導



由於現任民進黨籍台南市長黃偉哲已連任兩屆，民進黨內在地立委林俊憲、陳亭妃都爭取接棒，今（27）晚8時舉辦首場、也是唯一一場台南市長提名電視政見發表會。在兩人分別進行10分鐘申論後，由現場媒體學者提問，其中，綠色和平電台主持人林育卉問林、陳2人，初選難免「傷感情」，結果出爐後，假設是敗者，要如何支持勝方？





這題由林俊憲先回答，他指出，民進黨是不怕初選的，初選是民進黨最重要的規則，過去已實施20幾年，民進黨是台灣第一個實施初選的政黨，他相信，任何黨員都會遵守黨紀、接受結果，而他早就公開說過，如果他輸會接受結果，若他贏，他也請陳亭妃表態。



林俊憲還自豪稱，他把整個台南隊整合好了，25議員加3個立委支持我，他認為，國民黨最怕的，不是民進黨任何候選人，他最怕團結民進黨，而他幾乎把民進黨在台南團結好，有信心贏得勝利。



陳亭妃則說，這對她不是問題，她8年前與現任市長黃偉哲競爭落敗後，就大方站在他旁邊力挺他、幫黃助選，歷史畫面可以證明，更何況，現在大多數民調都顯示是她領先。陳也強調，黨主席賴清德有說過，不要黨內互打。





原文出處：快新聞／媒體人嗆辣提問「初選後如何團結」 林俊憲、陳亭妃「這樣回」

