媒體人幫黃國昌找出路！點他「1功力」：跟館長赴中

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨主席黃國昌預計在2月卸下立委身分，同時將重披律師袍並備戰2026新北市長。對此，媒體人詹凌瑀在臉書直呼「終於不用在立法院看到咆哮影帝了」，同時更點出對方人格特質，認為可以跟館長一起赴中國帶貨。

詹凌瑀在臉書指出：「看到黃國昌終於要出立法院，心情只有一個字爽。未來終於不用天天在國會殿堂看到他那種表演型人格的咆哮作秀，耳根子總算可以清靜一點。看新聞說他卸任後很忙，洋洋灑灑列了五大工作，說要選新北市長、又要當直播主、還要重披律師袍。說實話，如果真的有心要選新北市長，光是跑基層、拜會地方仕紳、處理選務行程就已經忙翻天了，哪來的美國時間還能身兼多職？」

媒體人幫黃國昌找出路！提他「這1功力」：可跟館長去中國帶貨

詹凌瑀稱黃國昌應該去中國和館長一起帶貨1。（圖／民視新聞資料照）

她不諱言指黃國昌喊選新北市長根本就是選假的，只是想拿來當作談判籌碼，攪亂局勢看看能否換取政治利益。詹凌瑀認為：「至於回去當律師？得了吧，大家都知道黃國昌的訴訟勝率低得可憐，這種戰績還好意思出來接案？真心建議他，與其在那邊瞎忙，不如跟他的麻吉館長手牽手一起去中國做直播帶貨，憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路。」





