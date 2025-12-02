媒體人引《教父》論兩岸 學者反嗆：敢台獨卻不敢修憲

媒體人劉寶傑與旅美學者翁履中因兩岸關係定位問題展開交鋒。劉寶傑引用電影《教父》台詞稱「誰提議和談，誰就是叛徒」，主張兩岸非內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦；翁履中則反駁，若一中憲法是痛苦，就應修憲，「都要為台獨而戰了，卻不敢改憲法？就是玩假的！」

兩岸關係如何定位，牽動台海情勢發展。（資料照／央視）

對此，劉寶傑回應，明知台灣的為難，還故意如此說，只是為大陸犯台製造口實。

劉寶傑日前在《上報》投稿，引述電影《教父》中馬龍白蘭度的台詞：「記住，誰提議讓你去參加巴吉尼安排的和談，誰就是叛徒。」他認為，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為大陸攻台掃除路障。針對馬英九主張憲法就是一中、一國兩區，劉寶傑表示，這根本是把台灣人的痛苦當成要害。

翁履中在直播中回應，劉寶傑用《教父》做比喻存在邏輯問題。他指出，教父說話幫眾不能反駁，但台灣是民主國家，國家和幫派有很大差距。這種「框架效果」會把台灣變成像幫派一樣。翁履中質疑，如果用教父比喻台灣，那賴清德是教父角色？是完全一言堂？還是以德服人？而賴清德兩者都不是。

翁履中直言，許多人評論國際政治都是從意識形態角度出發，例如設定日本很強，大陸一定是假的、要輸。他質疑，只要台灣決定如何，全世界都會站在台灣這一方？只要台灣跟美國綁在一起，只要台灣說不是中國的一部分，台灣說兩岸關係不能是內政，就台灣說了算？但今天的國際關係也不是台灣說了算。

對於「憲法是台灣人民的痛苦」的說法，翁履中表示不能接受，「都要台獨、都要戰爭了，但不敢修改憲法？憲法是災難又是痛苦，那就修憲，這沒有很難！否則就是玩假的。」他質疑，劉寶傑的文章是在告訴大家，這部憲法很糟糕，又不能改，所以不用遵守？

中華民國憲法存在與否，都影響台灣的生存。（資料照／中天新聞）

對此，劉寶傑回應表示，敬重翁履中做為國際學者願意點評他的文章，但翁對於兩岸問題的簡化，與台灣歷史理解的淺薄，不能不再做說明。「都敢為台獨而戰，卻不敢修憲」，聽起來義正嚴辭，直指核心，但他質疑翁履中是否真的理解什麼是台獨？是否真的理解台灣人的無奈？是否真的理解台灣人在何種狀況下願意一戰的決心？

劉寶傑提到，1996年台灣進行有史以來第一次總統直接民選，台灣人不懼大陸的武力威脅、飛彈攻擊，以76.4%的高投票率參與，李登輝加彭明敏的得票率超過75%。他說，不知道這些投票的人是否是為台獨而戰，但清楚的是他們不懼威脅，是願意為台灣而戰。

劉寶傑強調，自1996年總統大選後，台灣主權獨立已是鐵錚錚的事實，民進黨也從追求台灣獨立的政黨，提出台灣前途決議文，成為捍衛台灣現狀的政黨。他直言，現在還有高喊台獨的聲浪，但在台灣已經無足輕重，跟極統不相上下，此時再用台獨扣帽子，不是昧於現實的無知，就是刻意扭曲的惡意。

劉寶傑認為，台灣光是要維持現狀，就要拚盡全力，小心翼翼，因為旁邊有虎視眈眈的中國，懷抱著苦大仇深的歷史怨恨，視奪回台灣為彌補傷痕的歷史功業。在這樣的情況下，台灣要小國生存，就不得不小心翼翼，不能激怒大陸，讓他們毫無迴旋之地，非攻打台灣不可，但也不能事事順從，步步退讓最後溫水煮青蛙。

「我們委屈，在世界如孤兒一般，幾乎沒有邦交國，我們委屈，在國際賽事不能用國名，不能用國旗，只能用中華台北，我們委屈，不能參加聯合國等國際會議，這樣的委屈就是台灣人打落牙和血吞。但在主權上，我們一步不退。」劉寶傑說，就因為維持現狀太難，難到台灣無力單獨面對大陸，以需要朋友、幫手、奧援，也因此高市早苗的談話對台灣彌足珍貴，對大陸芒刺在背，所以才呼籲兩岸問題不能變成內政問題。

劉寶傑最後強調，明知台灣的為難，還故意說敢為台獨打仗，不敢修憲，那只是在吃豆腐，為大陸犯台製造口實。

