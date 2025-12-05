媒體人提蘇貞昌「當年1堅定立場」：小紅書裝死不守法該禁
政治中心／劉宇鈞報導
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對中國社群APP「小紅書」祭出網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。媒體人周玉蔻提起前行政院長蘇貞昌當年砍淘寶、愛奇藝的堅定立場，呼籲現任院長卓榮泰應站在第一線捍衞內政部的決策。
周玉蔻5日以「人家都守法，就小紅書不守法，中華民國政府依法宣布禁用合法合理！卓榮泰院長應該站在第一線捍衞內政部的決策」為題發文稱，小紅書不遵守台灣的法律，人家抖音微信大家都守法，就小紅書不遵守、不回應，已讀不回裝死，當然要禁小紅書。
周玉蔻說，中華民國是民主國家，但更是法治的國家，「你不守法，當然可以禁你」，那些反對的人，包含台北巿長蔣萬安、最大在野黨主席鄭麗文等人在替不遵守中華民國政府法律規定的小紅書撐腰，刻意扭曲事實，故意政治化政府禁止小紅書的法理背景，令人不解、遺憾。
周玉蔻強調，小紅書不遵守中華民國的法律，中華民國政府宣布禁用合法合理，卓榮泰應該站在第一線捍衞內政部的決策！當年砍淘寶、愛奇藝，就是蘇貞昌本人上陣出戰，立場鏗鏘的說：「這就是有政府的表現。」
