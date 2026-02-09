媒體人揭林宅血案6點真相：得讓更多人知道
[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，因未經林義雄及家屬授權，掀起社會討論。台北101董事長賈永婕有感而發，直言自己成長的年代竟埋藏著如此黑暗殘酷的歷史，並公開向當權者喊話「請給大眾一個交代」，也讓塵封多年的政治血案再度被推上輿論焦點。對此，媒體人黃暐瀚指出監察院報告的「6點結論」，並喊話：「我們得面對，得告知，得讓更多人知道。」
黃暐瀚今（9）日在臉書發文表示，其實他並不驚訝和自己一樣1974出生的賈永婕董事長，之前完全不知道「林宅血案」，因為即便到了今天，台灣仍有大量民眾沒聽過這起案件，甚至對「陳文成命案」、「江南案」也不清楚。他強調，正因如此，「我們得面對，得告知，得讓更多人知道」。
接著，黃暐瀚提到，關於林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾4度重啟調查，監察院也歷經2次報告，有6點結論，大家必須知道，第一、情治單位實際介入司法，表面由檢警偵辦，實際卻另組「307會報」主導方向；第二、辦案過程刻意誤導，直接排除軍方與情治人員涉案的可能性。
黃暐瀚續指，第三、調查過程也出現多項阻撓跡象，像是打去金琴西餐廳的電話監聽錄音，宣稱「被洗掉」；第四、同時更透過操弄媒體，誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人；第五、包庇嫌犯，案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦；第六、運用黑道，可能涉案的黑道對象，未被列為清查對象。
黃暐瀚最後強調，歷史的真相，留待日後一點一滴的還原，「但當事人與家屬的傷痛，希望我們的社會應該要有更多的體諒」。
「高市旋風」橫掃日本！學者示警殘酷代價：台灣之路正一條條變窄
賴瑞隆再提「這現象」偷臭陳其邁？他驚呼：真的有夠腹黑
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
