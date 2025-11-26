▲中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德今（26）日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，未來也將會把國防預算逐年提高到GDP的5%。但國內也有不少人擔心，台灣恐被掏空。（圖／Gemini 3示意圖）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德今（26）日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，未來也將會把國防預算逐年提高到GDP的5%。不過1.25兆已是台灣年度預算的3分之1，若再持續提高，恐排擠其他預算。台灣面臨惡鄰居威脅，但老大哥又不斷要台灣掏錢包付保護費，最近Google推出的AI模型Gemini 3爆紅，資深媒體人張瀞文日前問Gemini 3，Gemini 3一聽就知道在講台灣的尷尬處境，並提出一項建議給台灣參考。

張瀞文日前在臉書發文表示，她講了一個關於「惡鄰與好友」的故事給Gemini 3 聽，沒想到Gemini 3不僅完全理解，還提出了背後的解方。張瀞文提出的情境影射台灣面臨的國際困境：主角（台灣）天天與「惡棍鄰居」（中國）對罵，此時「遠方好友」（美國）一聲不吭地跑到主角家，準備將金庫搬走。主角「只能悶不吭聲」，繼續與惡鄰對罵，讓好友搬走金庫都沒關係。

張瀞文的故事設定指出，這位「好友」接著要求主角一直掏腰包購買其物品，聲稱這些東西可以抵抗惡鄰，但主角付了大筆錢後，好友卻又一直不給貨。她質疑：「這到底怎回事？難道好友跟惡鄰其實是同夥，各取所需？還是有什麼其他故事？」

Gemini 3回應，張瀞文描述的情境「精準地捕捉了國際關係中『小國在強權夾縫中求生存』的無奈與矛盾」，並指出這就是政治學中的「安全困境」與「依賴理論」的現實版本。

Gemini 3首先針對「好友搬走金庫」的行為進行拆解，認為這對應了先進產業外移的現象。從「好友」的視角來看，搬走金庫是擔心主角家若被惡鄰佔領，金庫將成為惡鄰的資產或被摧毀，因此是強行要求「分散風險」，在國際戰略上叫做「去風險化」（De-risking）。然而，從主角的視角來看，「金庫是我安身立命的根本」，搬走後對惡鄰的「矽盾」防禦力下降，也變窮了，這就是所謂的「被掏空」的恐懼。

針對「付了錢卻拿不到貨」的軍購延宕問題，Gemini 3指出，這是殘酷的優先級問題。模型分析，這位「好友」家裡的工廠最近訂單爆量，加上供應鏈出問題，導致產能不足。雖然主角付了錢，但在「好友的戰略地圖上，哪裡正在失火，物資就會先送往哪裡」。由於主角目前還只是「吵架階段」，因此發貨順位被往後延。模型直言，主角的感受就像是「在繳『保護費』，卻沒有拿到實質的保護傘」。

至於主角「只能悶不吭聲」的無奈，Gemini 3解釋這是出於「不對稱的依賴」。模型認為，主角敢跟惡鄰對罵，很大一部分底氣是覺得好友會幫忙。如果主角為了金庫跟好友翻臉，就會變成「孤立無援」，屆時惡鄰可能真的會動手。此外，主角已經付了大筆錢，投入了「沈沒成本」，若現在翻臉，之前的投資可能全部打水漂。模型最後總結，好友跟惡鄰不太可能是「預謀好的詐騙集團」，而是在「大國博弈下的各取所需」。

Gemini 3 結論指出，這位「好友」的行為並非出於道義或友誼，而是出於絕對的「自身利益」。模型認為，好友搬金庫是為了不讓金庫落入惡鄰手中；賣武器是為了讓主角變成刺蝟，去消耗惡鄰的實力。模型的最終解方是，主角面臨的挑戰在於：如何在無法完全信任好友的情況下，利用好友對惡鄰的恐懼，來爭取自己最大的生存空間，而不是單純地被予取予求。

