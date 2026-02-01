媒體人曝議員中800萬頭獎請喝珍奶 柳采葳急澄清：真的不是我！ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

資深媒體人王瑞德日前發文，提到被某台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才知對方中了今彩539頭獎800萬元；消息一出，讓不少民眾臆測是國民黨市議員柳采葳。對此，柳采葳今（1）日發布影片並鄭重澄清絕對不是自己，她提到很開心台北市中山區有這個福氣、有人中頭獎，「雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣」。

王瑞德的貼文引起網友們熱議，紛紛留言「好想知道是誰啊」、「原來539真的會中不是傳說」、「申報的時候應該就知道是誰了吧」，也有網友說「這我知道，這個議員姓洪」。

「我柳采葳本人在此澄清，絕對不是我，雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣。」針對上月18日傳出台北市中山區有民眾獨得今彩539頭獎800萬元，柳采葳表示，自己之前的確有在電視台請吃雞排，但原因是與主持人打賭輸了，才請吃雞排而非珍奶。

柳采葳強調真的不是自己中獎之外，也提到還是開心中山區這麼有福氣，她依然每天戰戰兢兢、競競業業努力在基層耕耘，近日忙於年節發春聯，「如果真的有中頭獎的話一定會跟大家報告，但目前真的沒有」。

照片來源：柳采葳辦公室提供

