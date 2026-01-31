媒體人爆北市議員中今彩539頭獎8百萬 詹為元喊話：得主趕快自首

資深媒體人王瑞德昨（30）日披露，日前有個台北市議員突然請他喝珍奶，事後得知原來對方不小心中了今彩539頭獎800萬元。消息一出，不少人都在猜誰是那位中獎的幸運兒。對此，國民黨台北市議員詹為元做出回應。

國民黨台北市議員詹為元。（資料照／中天新聞）

王瑞德昨日在臉書發文提到，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎，800萬元扣稅後實領640萬，他說本來還怕今年不好募款」。

該篇貼文一出，不少網友紛紛在底下留言回應，「誰啊？真幸運」、「恭喜中獎人」、「這根本是炫耀」、「天公疼惜好人，恭喜發財」、「近期539頭獎開在台北松山信義區，然後松山信義區的議員就是這些」。

對此，詹為元今晚在臉書發文回應，「那個，我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情」。

資深媒體人王瑞德提到某位台北市議員種了今彩539頭獎。（圖／王瑞德臉書）

詹為元也喊話，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」他還不忘在留言區補充，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！」結果立馬有網友留言笑稱，「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑」、「之後財產申報就知道是誰了，或是來仔細看誰今年不用募款」。

