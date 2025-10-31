媒體人爆戴髮片是真的？黃國昌無奈撥髮自證3度喊：台媒病態成這樣

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今遭問有媒體人爆料他禿頭、戴髮片，他當場撥髮給媒體看、3度無奈喊「台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？」 圖：周煊惠 / 攝

資深媒體人詹凌瑀過去曾多次透過臉書爆料民眾黨主席黃國昌內幕，她昨接受專訪時指稱，外界經常討論黃禿頭、戴髮片等習慣是事實。有媒體今（31日）直接提問黃國昌，詢問禿頭、戴髮片是否為真？黃國昌多次感嘆「台灣的媒體怎麼會病態成這樣？」「說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭……我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？」並親自撥髮自證。

黃國昌上午於立法院議場會接受媒體聯訪，有媒體提問，怎麼看媒體人詹凌瑀受訪指黃國昌禿頭、戴髮片是真的？黃國昌表示，他真的不知道，如果自稱是一個媒體人，連這種造假的事，為了要抹黑他是禿頭、戴髮片，連這種謊言都要講，「我真的不曉得該怎麼形容，台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？台灣為什麼會有自稱媒體人的人，講這種醜化、抹黑人家的事情，完全都不用負責任？」

黃國昌指出，看在場很多媒體朋友都微笑，不知道是在笑這現象無奈，還是在笑黃國昌怎那麼傻、那麼天真？台灣的媒體早就病態成這個樣子」。他痛批，台灣所謂的媒體人在綠媒的擁護下造謠本來就是這樣，他今早6點出門出門騎腳踏車，還騎腳踏車到立法院，在開黨團會議前還先去洗頭，頭髮還沒乾，就開黨團會議了，「然後她說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭……我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？可以不要再造謠嗎？一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？」

黃國昌說，台灣的媒體環境什麼時候墮落成這個樣子啊？然後竟還有這麼多綠媒要隨之起舞，真的不曉得該怎麼形容，「她這樣子醜化我、抹黑我，她希望我做什麼事情。現在當場撥我的秀髮給大家看嗎？還是有哪一位記者先生小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮、不是髮片，有需要做到這個樣子嗎？」

黃國昌表示，可能現場媒體覺得很可笑，但他老實講覺得很悲哀，台灣的媒體環境什麼時候病態成這個樣子？所謂的媒體人什麼時候墮落成這個樣子？

