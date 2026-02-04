媒體人王瑞德力挺 尹立：為高雄繼續打拚

▲ 左營、楠梓市議員參選人尹立，今（4）日發佈與資深媒體人王瑞德合拍推薦影片。王瑞德除了表達支持與肯定，也讚許尹立長期投入公共事務，無論在文化治理或公民行動中，始終站在第一線，為高雄發聲。

[NOWnews今日新聞] 高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立，今（4）日發佈與資深媒體人王瑞德合拍推薦影片。王瑞德除了表達支持與肯定，也讚許尹立長期投入公共事務，無論在文化治理或公民行動中，始終站在第一線，為高雄發聲。

尹立除感謝王瑞德多年來以媒體專業守護台灣民主，也謝謝他在關鍵時刻給予鼓勵與支持。並指出，自己過去在市府推動文化政策，致力讓文化真正走進市民生活；在高雄面臨關鍵時刻，也與市民站在一起，參與罷免韓國瑜的公民行動，守住城市的方向。

廣告 廣告

王瑞德強調，尹立雖然是外省背景，但對高雄始終懷有深厚情感，過去擔任文化局局長，累積豐富的治理經驗，也曾參與發起罷免韓國瑜的公民行動。更直言，尹立兼具專業背景與行動力，是能在關鍵時刻挺身而出的即戰力人選，期待他進入議會，為高雄帶來更多正向改變。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄市議會春節敬軍 前後任八軍團指揮官齊聚

美濃大峽谷案偵結 黃彥毓嗆柯志恩再三烏龍怎能當市長？

美濃農地盜採砂石案偵結 高市府重申主動稽查移送