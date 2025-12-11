媒體人直播中「癱軟歪頭」猝死 驚悚畫面全放送

多明尼加一名媒體人在直播節目中疑似心臟病發，突然在鏡頭前倒下，送醫不治。示意圖



多明尼加一名知名媒體人近日上節目時，突然全身癱軟、頭往一邊側歪失去意識猝死，現場工作人員嚇一大跳，立即將人送醫，但仍宣告不治，畫面透過鏡頭在網路上放送，引發關注。

綜合媒體報導，多明尼加媒體人烏雷尼亞（Mario Ureña）受邀到節目《Café de Diario 55》錄影，他坐在沙發上聆聽其他來賓言論時，突然抽搐了一下，手中文件四散，隨後全身癱軟、頭歪一邊，一動也不動，讓一旁來賓看傻了眼，工作人員見狀立即上搶救，主持人高喊「切畫面、插播廣告」。

烏雷尼亞送醫後宣告不治，初判死因為心臟驟停，但相關細節仍待釐清。不過畫面流出後，在社群上引發討論，「太可怕了」、「願他安息」。

據《民視新聞》報導，烏雷尼亞專長為交通領域，生前積極調解城市交通衝突，他的離世恐讓談判陷入困境，甚至影響當地交通運輸穩定。

