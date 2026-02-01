媒體人看黃國昌反胃：昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（1）天在新北市成立競選總部，針對外界高度關注的藍白合，黃國昌提到，雙方合作應該是「開大門、走大路」，而非模糊不清或流於權宜安排，唯有公開透明，才能建立社會信任。對此，學者直言，懷疑那條路的盡頭是深淵，而且不知道是葬送民眾黨的深淵還是葬送台灣的深淵。

黃國昌新北市長競選總部成立。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

學者葉耀元說，開大門走大路？懷疑那條路的盡頭是深淵，而且不知道是葬送民眾黨的深淵還是葬送台灣的深淵。

資深媒體人詹凌瑀則嘲諷，昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫；她說，昔日的「國會戰神」，曾經是反媒體壟斷、對國民黨深惡痛絕的急先鋒，現在為了新北市長的位子，竟然可以跟趙少康並肩站在一起。

詹凌瑀直言，黃國昌嘴上說著藍白合要「開大門、走大路」、要「公開透明」，但看在眼裡，這不就是為了政治權力在跟舊勢力眉來眼去嗎？最諷刺的是，趙少康在現場還語帶嘲諷地酸柯文哲「智商高、意見多」，黃國昌站在旁邊不僅不敢咆哮，還得賠笑臉。

詹凌瑀說，過去那個動不動就為了程序正義怒吼的黃國昌去哪了？看來為了選舉紅利，所謂的風骨和堅持都可以彈性調整。這已經不是「公開透明」了，這根本是赤裸裸的權位交換，看著他現在這副對國民黨大老畢恭畢敬的模樣，對比以前那種不可一世的姿態，確實是讓人反胃。

