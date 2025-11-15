媒體人脫口「螢幕前不是李連杰」 揪出2疑點籲警快調查
有「功夫皇帝」稱號的大陸62歲男星李連杰，不久前因健康亮紅燈住院開刀，還被拍到消瘦老態的樣子，但近日現身公開場合卻展現神清氣爽的狀態，甚至以俐落身手亮相，讓外界驚呼「完全回春」。然而伴隨李連杰「健康回春」，出現多項驚悚傳聞，包括「移植已故少林武僧秋風心臟」、「全身覆蓋人造皮」，甚至連大陸知名娛樂評論家宋祖德都質疑「現在出現的是替身」，引發熱議。
娛樂評論家宋祖德日前在微博發文指出，他認為近期出現在螢幕前的「李連杰」聲音、神態與過往落差極大，甚至連個性也完全不同；他認識的李連杰一向沉穩、低調，如今卻頻頻拍片露面、言談輕浮，根本不像同一個人，懷疑現在的李連杰恐怕是「複製人」或替身，更直言若是假冒者還藉機圈錢，「那就太可怕了」，並呼籲警方調查「李連杰」的身分。
宋祖德的一席話迅速在陸網炸開，引發大批網友加入「找破綻行列」，有人比對李連杰過往與現今的眼神、口音、拍片風格，認為確實「哪裡怪怪的」，更有人把事件與因車禍喪命的少林武僧「秋風」捐出心臟、近期沸騰的「于朦朧案」連在一起，陰謀論直線飆升。
甚至有部分網友提出驚悚猜測，認為李連杰近期大量露面拍影片，並不是在證明自己康復，而是「活體器官移植的活招牌」，影射他成為權貴推動器官移植的宣傳工具。由於大陸長期存在「活摘器官」的敏感傳聞，使這個說法在社群上迅速擴散；然而相關言論均未獲任何官方證實，多屬網路臆測。
但李連杰有拍影片澄清，畫面中他不僅赤裸上身入鏡，強調身上沒有任何開刀痕跡，更語帶無奈地表示，「人言可畏，不要跟著輿論跑。」然而澄清影片曝光後，反而有部分網友放大截圖，指稱抓到他的手臂疑似有「假皮痕跡」，使謠言再次升溫。在風波持續延燒，李連杰近日再度上傳影片，強調「當下是存在的，所以別執著。」似乎對外界過度解讀感到無奈，也希望藉此澄清謠言能就此平息。
