媒體人舉2028總統挺軍購 徐巧芯：韓國瑜不會提荒唐條例

賴清德總統2025年提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及天價1.25兆元的軍購預算，2日在立法院會遭藍、白營聯手第5度封殺。有媒體人以「如果2028是韓國瑜當選總統？」為題，力挺政府軍購。對此，國民黨立委徐巧芯反駁，如果總統是韓國瑜，不會提出這麼荒唐的條例內容，她並強調，支持國防不等於無腦支持政府所有的荒謬論述。

徐巧芯。(圖/截自徐巧芯臉書)

媒體人黃暐瀚發文稱，「提一個假設性的問題：如果2028是韓國瑜當選總統？（替換盧秀燕、蔣萬安亦可），那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？需不需要？」

廣告 廣告

徐巧芯今（3）日留言回應，並在她的臉書貼出內容。她表示，如果總統是韓國瑜，她不認為會提出這麼荒唐的條例內容，會把該編列的軍備，盡可能的編入常規預算，特別預算則是看特殊品項另定之。

韓國瑜。(圖/截自韓國瑜臉書)

徐巧芯指出，例如如果今天要額外採購無人機，可以制定「無人機戰力提升計畫採購特別條例」，要額外買海馬士多管火箭系統（HIMARS），可以制定「機動火箭及飛彈發射系統採購特別條例」，分門別類，框列預算實際、項目清晰。如果國民黨的政府亂寫，立法院一樣會請他們重列。

徐巧芯認為，挺軍購，不等於特別條例可以隨隨便便，目前的狀況是連進到大院、初步討論是否交付委員會審查都沒有資格，所以才要退回。

徐巧芯強調，今天的特別條例可議之處，不在於台灣要買武器，而是寫了一大堆有的沒的，讓1.25兆元成為未來將規避監督的空白授權支票。舉例：「台美共同研發及採購合作之相關設備、系統」—基本上已經包山包海，只要任何要跟美國買的東西，就算今天要買台灣可以製造、但美國賣很貴的子彈好了，也可以列在其中？這一點道理都沒有。

徐巧芯表示，特別條例總是要有個特別之處，不是把應該編列在常規預算的內容，動歪腦筋到不會被監督的特別預算，這是不對的。

徐巧芯直言，支持國防不等於要無腦支持政府的所有荒謬論述。也請黃暐瀚多多關心在大陸軍事演習期間辛苦，但是因為行政院不願意依法行政、執行《軍人待遇條例》，而遲遲無法提升合理待遇的基層士兵。或許他們也想知道，黃暐瀚的「國防戰力」是否包括他們？

延伸閱讀

柯文哲Long Stay嘉義喊當張啓楷選市長操盤手！藍綠反應曝光

震撼嘉義！柯文哲Long Stay為張啓楷操盤2026

看完雙柯會 童仲彥嘆：藍綠白合作最大公約數竟是反賴清德