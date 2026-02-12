媒體人讚為藍營示範「協調」 網友要燕子「學一學」 漢子回應了

對於媒體人黃揚明大讚侯友宜「為國民黨高層示範什麼叫『協調』」，侯友宜說，大家全力目標只要清楚，我們希望的是團隊榮譽，大家一同遵守方式的紀律，大家共同往前走，「沒問題了」。（柯毓庭攝）

台北市副市長李四川經過新北市長侯友宜介入協調後，預計在3月正式投入2026新北市長選戰。對於媒體人黃揚明大讚侯友宜「為國民黨高層示範什麼叫『協調』」，侯友宜說，大家全力目標只要清楚，我們希望的是團隊榮譽，大家一同遵守方式的紀律，大家共同往前走，「沒問題了」。

黃揚明在臉書讚許侯友宜「為國民黨高層示範什麼叫『協調』，不是什麼都要『照規矩』」，獲得網友一片好評指「侯在離開新北前留下最漂亮的身影」，還有不少網友點名吵翻天的台中市長黨內提名，要台中市長盧秀燕「學一學」。

對此侯友宜說，其實在這裡，要非常謝謝所有的團隊，大家都一起共同面對問題，大家全力目標清楚，「我們希望的是團隊榮譽，大家一同遵守方式的紀律，大家共同往前走，沒問題了」。

