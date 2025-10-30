媒體人轟：真的提名林岱樺 黨主席要下台
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，其他正國會要角包括綠委王義川、新北市議員卓冠廷，臉書也都被留言罵翻，綠營面臨黨內政治風暴。資深媒體人陳嘉宏也直言，如果民進黨真的提名林岱樺，「這是黨主席要下台的問題。」
《鏡報》總主筆陳嘉宏在臉書說，「其實不用等到林岱樺到底有沒有罪，光是她與『師父』之間的那些對話，她就不用選了！如果民進黨最後真的提名林岱樺，這不是高雄市長勝負的問題而已，這是黨主席要下台的問題。」
陳嘉宏說，林佳龍以派系老大的身份去挺林岱樺，「唯一的合理解釋是，他想要拉住林岱樺，淡化她被打壓的形象，以免最後她脫黨參選，或讓她即使最後脫黨參選的正當性也會非常低。但正國會這個派系從來都不太聰明，這次有可能『吃西瓜反症』嗎？我是很懷疑啦。」
