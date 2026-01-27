媒體人酸賴瑞隆「不是王牌」：強摘果不會甜

▲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，立委賴瑞隆披上綠袍出線，正面迎戰藍營參選人柯志恩，藍綠人選成形後，勝負走向引發政壇高度關注。不過，資深媒體人董智森分析，柯志恩的勝算「越來越大」，反觀民進黨推出的賴瑞隆，並非黨內最強戰將，甚至形容他是「強摘的果子不會甜」，選情恐怕暗藏危機。

董智森26日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨內派系結構清楚，賴瑞隆被視為「賴系代表」，而另一名重量級人物邱議瑩則屬於英系，賴清德在黨內路線之爭中擊敗英系「非常高興」，但政治現實是，賴瑞隆是不是民進黨在高雄的最強人選，「大家其實心裡都有數」。

董智森指出，若進一步比對南二都，國民黨在高雄反而機會更大，因為民進黨在台南一役中，推出的是公認戰力最強的陳亭妃；但高雄不同，大家都知道民進黨出來的「不是最強的那一個」，這正是柯志恩的機會所在。

董智森認為，柯志恩在高雄長期深耕地方，處理問題的方式讓不少基層「有感」。他指出，過去不少地方問題，向檢察官檢舉沒下文、向高雄市政府陳情也石沉大海，「但只要跟柯志恩講，就有用」，柯會透過媒體與自媒體，把地方長期被忽視的問題，一件一件攤在陽光下。

董智森也不客氣批評，高雄縣市從民國74年起，由民進黨執政至今，時間長達40年，台灣甚至有一半人口是在那時間之後出生，「執政這麼久，有什麼變化嗎？」他直言，美濃天坑、農地遭破壞，鳥松與大寮良田被建築廢棄物掩埋，對高雄人來說「非常不公平」。

