媒體人關懷公益協會三度赴吉安送暖 捐米1,250公斤化承諾為長年行動

台灣媒體人關懷公益協會21日下午再度前進花蓮吉安，第三度捐贈白米給當地原住民文化健康站，以實際行動將承諾化為長年常態。由協會理事長莊順發、秘書長鄭兆佐帶領團隊，此次捐米數量提升至1,250公斤，選在農曆年前送達，向文健站長輩送上迎接新年的祝福，盼大家新的一年都能充滿「龍馬精神」。

↑圖說：台灣媒體⼈關懷公益協會第三度前進花蓮吉安，捐⽩⽶給吉安鄉的原住⺠⽂化健康站。（圖片來源：台灣媒體⼈關懷公益協會提供）

莊順發表示，去年重返吉安履行送米承諾後，更加堅定協會要把這項送暖行動制度化、常態化的決心，並以吉安為起點，逐步將關懷擴散到更多需要協助的地方。他指出，過去一年協會幾乎馬不停蹄，持續與不同單位攜手投入公益，從參與高雄市身心障礙者日照服務嘉年華、陪伴照顧者紓壓同樂，到分批捐贈白米予高雄市社會局、高雄實物銀行與屏東人安基金會，累計捐米達800公斤，同時也連續第三年參與新聞盃籃球賽，支持基層體育發展。

再度回到吉安，莊順發形容就像回到「發心的家」。他提到，近年花蓮歷經多次重大天然災害，協會始終惦記著吉安與花蓮的鄉親，因此此次同樣選擇採購在地吉安米，以最直接的方式同時支持在地農民與照顧弱勢長輩，讓善意在地方形成正向循環。他也感謝福容飯店、東亞國際企業公司、台灣維生食品、澤昂有限公司、瑞豐夜市董事長曾繼輝及王瀚誼律師等夥伴共同響應，讓送暖行動得以持續不間斷。

↑圖說：這次同樣採購在地吉安⽶1,250公⽄，⽤最直接的⽅法，幫助在地農⺠、也幫助在地弱勢⻑輩（圖片來源：台灣媒體⼈關懷公益協會提供）

同為媒體人的吉安鄉代表余震華對協會再次到來表達歡迎，笑稱莊順發「很有義氣」，每年農曆年前都會主動聯繫關心送米事宜，並肯定協會讓送暖行動成為固定常態，讓擁有最多原住民文健站的吉安鄉，能讓長輩們安心迎接新年。

台灣媒體人關懷公益協會成立於2023年，連續三年在農曆年前走進吉安送暖。今年不僅參與團員人數增加、出現更多新面孔，協會會員數也在三年間翻倍成長。協會表示，這代表行動獲得更多媒體人認同與支持，未來將持續秉持初衷，媒合社會資源，將溫暖送到最需要的社會角落。

