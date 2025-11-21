媒體人預言他交鋒蘇巧慧！這人迎戰張善政

▲新北市長選戰，民進黨確定徵召立委蘇巧慧上陣。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」日前落幕，關於外界最關注的新北市長提名問題，黃國昌明確表示，若出現更具勝選實力的候選人，他願意「兼顧大局」，不會堅持參選到底。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，新北市選戰看來將由國民黨籍台北市副市長李四川，與民進黨立委蘇巧慧正面對決；至於桃園之戰，綠營則可能派出總統府副秘書長何志偉。

黃暐瀚20日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》指出，如今黃國昌已承諾會配合，就算民調輸了，他也不會扯後腿，因此新北市將會是「李四川對決蘇巧慧」的局面，除非李四川的民調之後反而輸給黃國昌。

黃暐瀚提到，民進黨已確定徵召蘇巧慧，但國民黨可能要到明年3月後才會拍板，黃國昌可趁這段期間全力衝高民調，若明年6、7月他的支持度高於李四川，就有機會成為藍白共推人選，然後組成聯合政府，屆時李四川可能被安排去新北副市長，但他是否願意接受則是未知數。

黃暐瀚補充，桃園、新北與台北是民進黨的艱困選區，尤其桃園更為棘手，因桃園6席立委全由國民黨拿下，加上市長張善政確定尋求連任，綠營要翻轉難度極高。他甚至預測，桃園市長之戰，民進黨不可能是外交部長林佳龍出來選，反而會由年紀較輕、目前擔任總統府副秘書長的何志偉出戰。然而就整體局勢而言，要擊敗氣勢穩固的張善政仍屬艱難挑戰。

