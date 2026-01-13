媒體人預言國民黨2026大敗 鄭麗文：努力完成黨內提名與藍白合

有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，國民黨主席鄭麗文今天說，2026是如履薄冰、戰戰兢兢，現在預言言之過早。(呂筱蟬攝)

有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹、嘉義、彰化，還有宜蘭縣。對此，國民黨主席鄭麗文今天說，2026是如履薄冰、戰戰兢兢，現在預言言之過早，而國民黨執政的成績跟版圖非常成功，目前黨中央努力包括完成黨內提名作業，以及順利推進藍白合作。

鄭麗文表示，國民黨執政的縣市政府在過去這3到4年的時間，不敢忘記民眾這麼高的期待跟支持，也看到每一個執政縣市都交出非常亮眼的成績單，所以當然希望能夠持續地持盈保泰。對於已經執政的國民黨縣市，既然有這麼好的成績單，就希望能繼續下去。另外也多次強調，對於長期由民進黨執政的、尤其是南部地區，也希望能有所突破，有信心但是會全力以赴、戰戰兢兢。

廣告 廣告

她說，各方不同的民調、評估、預言，還有各類的大師，一向在所多有，離年底投票的時間還有將近1年的時間，現在預估年底的選情還言之過早，只希望把每一步都能夠做好。現在黨中央努力在做的是2個部分，一個就是黨內的提名作業希望能順利完成，另外一個就是能夠循序漸進，順利推進藍白合作。藍白合作到目前為止也非常順利、非常順暢，也共同推出了未來帳戶的一個福國利民的重大政策，所以到目前為止，對整個發展都是樂觀的。

【看原文連結】