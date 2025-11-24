媒體人預言盧秀燕棄選2028、侯友宜再戰？盧系藍委：過度解讀

吳子嘉預言盧秀燕棄選2028，藍委廖偉翔指過度解讀。資料照 台中市政府提供



媒體人吳子嘉近日預言2028大選國民黨可能候選人，指台中市長盧秀燕因非洲豬瘟疫情重創、放棄接棒國民黨主席兩因素，已無意願參選2028總統，新北市長侯友宜可能再戰。國民黨立委廖偉翔今（24日）表示，2028年還有很長一段時間，現在任何推估都言之過早，大家對觀察性評論不用過度解讀。

吳子嘉昨（23）日接受網路政論專訪表示，據可靠消息，立法院長韓國瑜不選2028，因為他認為外省人選不贏；盧秀燕因棄選主席、豬瘟造成重傷，可能根本沒意願參選2028。至於台北市長蔣萬安，吳認為，蔣還年輕，2032才是好時機。他斷言，最後兩強是國民黨主席鄭麗文與侯友宜，其中侯比鄭有勝算。

廖偉翔今透過國會群組錄影表示，對各界觀點都尊重，2028年還有很長一段時間，現在任何推估都言之過早，現階段盧秀燕專注市政、對市民負責，人民最關心的還是執政黨如何解決國家重大問題。

他說，2028年總統候選人，相信各政黨都會按照自己的時程和機制來處理，所以目前外界的討論都屬於觀察性的評論，呼籲大家不用做過度解讀。

