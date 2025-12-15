媒體人點破「黃國昌其實只怕失業」：不敢倒閣裝法盲！教授會哭倒在廁所

記者李鴻典／台北報導

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，行政院提出的覆議案在5日遭立法院否決，傳出府院高層定調「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰今（15）日下午將召開記者會宣布。對於藍白批獨裁、違憲，綠營嗆「有種就提倒閣」，民眾黨主席黃國昌反問「確定卓榮泰會下台嗎？」資深媒體人詹凌瑀批評，不敢倒閣裝法盲，黃國昌其實只怕失業。

詹凌瑀批評，不敢倒閣裝法盲，黃國昌其實只怕失業。（圖／翻攝畫面）

詹凌瑀說，藍白強推《財劃法》掏空國庫，面對行政院可能「不副署」的反制，黃國昌又氣噗噗喊憲政災難。但被問到為何不乾脆提「倒閣」時，這位大立委竟然說：「提了倒閣，卓榮泰確定會下台嗎？他可以說倒閣違憲賴著不走啊！」

詹凌瑀直呼，這種法學見解，真的會讓他在美國留學時的教授哭倒在廁所。

1. 憲法ABC都不懂，還敢扯外國制度？

《憲法增修條文》第3條規定，不信任案通過，行政院長「應」提出辭職。這是義務，沒有「賴著不走」這種耍賴空間。 再看看同為雙首長制的法國，國會倒閣成功，總理就是下台一鞠躬，而且總統根本不必跟著重選。黃國昌故意把「倒閣」講成會引發行政端賴皮，或是暗示總統要一起重選，這完全是欺負不懂制度的民眾，把法學專業拿來當騙術。

2. 怕解散國會？黃委員，你都要失業了在怕什麼？詹凌瑀說，黃國昌之所以講出這種87問題，不敢提倒閣，說穿了就是怕行政院長辭職後，總統順勢「解散立法院」。但最荒謬的好戲在後頭，黃國昌委員，其實你就算不被解散，明年2月1日你也得打包走人啊！

詹凌瑀指出，民眾黨不分區立委的「兩年條款」大限將至，柯文哲主席到現在可完全沒有要為你修改規定的意思喔！也就是說，不管有沒有倒閣，你的立委生涯都已經進入倒數計時了。

所以你現在不敢倒閣、不敢面對解散國會的風險，到底是在堅持什麼？ 是為了戀棧權力？還是為了保衛你那僅剩不到兩個月的立委薪水？詹凌瑀還提到，一個號稱戰神的人，對外怕被總統解散，對內又要被自己的太上皇黨主席「依規定請辭」，這兩頭空的窘境，難怪讓你連憲法條文都嚇到忘記怎麼讀了！

