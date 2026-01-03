媒體人：執政黨把在野黨當敵寇在打 有跟大家同一國嗎？

對於民進黨最近猛力施壓1.25兆軍購，有媒體人指出，部會手上突然多那麼一大筆錢，怎麼花都不知道就亂編。且現在執政黨的做法是把在野黨當敵寇在打，對在野黨比對共產黨還強硬；一直說「不同黨但要同一國」，但真的有跟大家同一國嗎？還是只是想用國防預算當選舉話題炒作而已？

媒體人在臉書《文翔政論》表示，先框預算再先寫細項會發生多少問題？執政黨已經示範過太多次，前瞻預算框這麼大一筆，後來就開始東塞西塞，說要建設，幾年過去了也沒看到什麼劃時代的建設。

並且，任何的標案在他們手上都能玩出花來，小吃店可以進快篩，裝潢店可以進火藥，高手還真的在民間啊，一紙空白支票，他們可玩出多少花樣，現在還可用一個國家機密全蓋過去。

《文翔政論》舉例，最近的則是強化韌性特別預算，買一瓶120的礦泉水，還有5萬長官座椅被罵，這些都是先框預算，再想怎麼花錢的亂象，部會手上突然多那麼一大筆錢，怎麼花都不知道就亂編。

他也直言，理想狀態當然是美國那邊都通過了軍售案，那給錢自然是一定得做。現在這1.25兆沒看到美國有軍售案，買什麼也不夠清楚，一個明確的採購細項或是估價單都看不到，到時候連礦泉水都算進去。

《文翔政論》奉勸執政黨耐心溝通，沒有什麼立法獨裁，行政權才是最大的。問題是現在執政黨的做法是把在野黨當敵寇在打，對在野黨比對共產黨還強硬，大家平平都一票一票投出來的，執政黨卻要壓著人家的頭去接受一切？一直說「不同黨但要同一國」，但真的有跟大家同一國嗎？還是只是想用國防預算當選舉話題炒作而已？

