媒體人：美軍抓毒梟，台灣「11傻」急哭喪？揭穿5.5小時紅色劇本

美國總統川普上周下令，美軍轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。但台灣有許多名嘴認為「美國不敢打委內瑞拉」，律師林智群就整理出大翻車的11位名嘴名單，大酸是「中天11傻、大型翻車現場」。資深媒體人詹凌瑀今（12）天則撰文寫下，美軍抓毒梟，台灣「11傻」急著哭喪？揭穿5.5小時紅色劇本。

詹凌瑀指出，這次美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，意外讓台灣上演了一場名嘴集體現形記。國安單位認證的「11傻」現象，說穿了就是一群放棄大腦、只會照抄中共通稿的傳聲筒。

為什麼說他們傻？傻就傻在連演都不演了。詹凌瑀提到，根據揭露，中國官媒定調美國是「濫殺無辜」、「海盜行徑」後，這條紅色訊息鏈只花了5.5小時，就經過「敘事洗白」直送台灣政論節目。

詹凌瑀說，這群名嘴所謂的獨到見解，原來只是把新華社和微博的農場文翻譯成繁體中文，然後在電視上聲嘶力竭地演出來。

詹凌瑀也表示，這「11傻」最荒謬的地方在於，為了反美、為了配合中國的政治宣傳，他們可以指鹿為馬到這種程度。明明是逮捕長期販毒、殘害人民的獨裁者，到了他們嘴裡變成「違反戰爭罪」；明明是查扣運毒船，他們跟著北京喊這叫「霸凌小國」。

詹凌瑀還指出，這已經不是單純的翻車，而是標準的在地協力產業鏈。中央廚房出菜，這群人負責端盤子，領的是台灣的通告費，講的卻是共產黨的心理戰。只要中國訊號一響，這些人的膝蓋就自動反射。這種完全喪失識讀能力、甘願當紅色傳聲筒的行為，如果不叫傻，什麼才叫傻？

