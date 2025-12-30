媒體問中國關於川普對圍台軍演反應 中國外交部問A答B

中國外交部發言人林劍。路透社



美國總統川普對於共軍目前發動的大規模軍演，表示他跟習近平很好，習近平沒跟他講，他一點都不擔心。週二（30日）外媒記者問到川普的反應時，中國外交部問A答B，也沒有再強調這次軍演是遏制「外部勢力」。

在週二下午的中國外交部例行記者會中，法新社記者問，中方發言人昨天提到解放軍此次台海軍演是對「外部勢力行動的回應」。美國總統川普最近批准了向台灣出售價值110億美元的武器，他還表示此次演習並不令他擔憂，並稱這是中國過去幾十年來一直在做的事情。中方對此有何回應？

中國外交部發言人林劍說：「台灣是中國領土不可分割的一部分。中國人民解放軍開展有關軍事演習，是對『台獨』分裂勢力『以武謀獨』的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。」完全閃躲了對川普的回應。

中方這次針對台灣進行侵略性的包圍軍演，除了重述要打擊民進黨政府、賴清德與台獨份子的老調，也罕見直接點名了美國在內的「外部勢力」，警告「以台制華」將會「引火燒身」。林劍還在週一（29日）嗆聲，美方把台灣武裝成「豪豬」，也阻擋不了中國統一台灣。

