媒體問小草普發1萬繳黨費網笑死 黃國昌嗆：你邏輯很跳躍，哪裡要笑死

全民普發現金目前開放民眾登記，最快11月11日就可拿到。不過，有民眾黨支持者在社群平台發文，要將1萬元拿去繳黨費說要氣死青鳥，卻遭網友留言「我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」、「不會笑死，但是覺得你笨死」。今（7）日有媒體拿這段去問民眾黨主席黃國昌，黃回應「因為你邏輯很跳躍，讓我完全聽不懂哪裡要笑死」。

上午民眾黨召開「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，在回答時事問題時，壹電視記者提問「有民眾黨支持者在threads發文將普發現金的一萬繳交黨費，說要氣死青鳥，不過，有很多網友在底下留言說，可能會先笑死而不是氣死，想問總召普發現金後續引發的效應，最近有說收到很多黨費或新進黨員嗎？」

黃國昌回應說「因為你講的問題，邏輯很跳躍啦，所以我完全聽不出來，到底哪裡要笑死，真的因為你邏輯很跳躍，讓我完全聽不懂哪裡要笑死」並表示，針對普發現金這件事情，大家要認清楚，民主進步黨的詐騙嘴臉，當初不是說普發現金在窮台在賣台中共同路人，「請問卓榮泰、柯建銘、沈伯洋要不要出來道歉？」

黃國昌說，民進黨那些側翼在幫忙炒作的人，不是說這是中共同路人在窮台、賣台嗎？「哇，怎麼現在突然一百八十度華麗大轉身說這個是民進黨政府的德政，民進黨無恥的嘴臉讓人嘆為觀止。」

至於黨員或黨費是否有增加？黃國昌表示，對於民眾黨而言，過去一年多來雖然遭遇民進黨對柯文哲進行黨檢媒三位一體的抹黑追殺，但是民眾黨員人數不斷在攀升，不用普發一萬塊以前，我們的黨員人數就已經不斷攀升，他今年八月在黨員大會時候，已經把黨員攀升人數跟具體人數都已經公開做過說明跟報告。

