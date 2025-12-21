媒體報導海鯤號廠商資訊 台船擬告洩密

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供



《鏡報》報導，海軍司令部完全不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試，並直接點名廠商名稱，稱他們不敢出海。對此，台船公司表示，廠商資訊屬於國防與商業機密，已針對洩密行為蒐集證據，適當時機將採取法律行動。

潛艦國造頻出爭議，原訂9月完成海試、11月底交艦的目標跳票，海鯤號日前被爆無錨出海、X型尾舵失效，今（12/21）日又有媒體報導，海軍司令部完全不理會最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」進行海測，外國監造、技協及裝備廠商都不敢上船出海。

對此，海軍司令部旋即回應駁斥，而針對報導直接點名廠商資訊與名稱，台船公司也發布聲明澄清，國造潛艦廠家資訊涉及應保護商源範圍，屬商業秘密亦為國防機密，針對商情資訊無論其報導是否正確，都不會逐一回應或證實，並已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

台船公司表示，原型艦歷次海上測試，都依既定程序與安全規範，相關測試條件與風險評估，都由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕無「政治考量」，所謂海軍「以最低安全標準」執行海測，與事實完全不符。

台船公司強調，各階段海測，外籍監造技協及裝備廠家，都按照測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，完成整體規劃後，共同出海測試及調校，並無「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

台船公司提醒，專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，建造期間秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善；特定媒體反覆以臆測或片面訊息，渲染、誤導社會視聽，實無益國防自主化之公益發展。

