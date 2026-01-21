媒體報導營建剩餘土石方可回填農地 民進黨：斷章取義，深表遺憾

民主進步黨發言人吳崢。（圖／資料照片，圖源：翻攝自民主進步黨YouTube直播）





為解決營建業者因應工程挖出的土方去化議題，行政院近期邀集環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，確認從「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，及「GPS雙軌並行」共三項策略推動，共同落實土石方管理政策。不過近日有媒體報導稱營建剩餘土石方可回填農地，民主進步黨發言人吳崢今（21）日嚴正駁斥，內政部及農業部已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，民進黨對此嚴肅抗議。

吳崢指出，政府守護農業生態環境的態度一貫且堅定，營建剩餘土石方依法不得回填農地。農業部並未修正《農業發展條例施行細則》第2條之1相關規定，法條亦明確規範，除適合種植的土壤外，均不得回填農地，且不因土地所在區位等因素而有所不同，因此絕不可能以合法掩護非法，助長農地淪為棄土天堂。

吳崢進一步指出，內政部同樣從未宣布營建剩餘土石方可進入農地。為妥善解決土方去化問題，國土署已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等擴增方案，合計可提供約1.5億立方公尺容量，足以因應未來土石方去化需求。

吳崢強調，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力執法，絕不寬貸。中央也將持續與地方共同確保土石方管理與去化措施符合法律規範，並積極媒合既有合法土資場協助去化，對於任何破壞農地的行為，必定嚴懲不貸。

