媒體報導美國安會取消鄭麗文會面 國民黨駁斥：特定媒體故意詆毀

味全龍洋投鋼龍這幾年都是球隊相當仰賴的投手，本季身手在進化，0.93被上壘率、1.92自責分率更是寫下來台6年新低，不過目前僅拿2勝卻相當罕見，龍隊友之前甚至還向他「集體罰跪」，他說都是在鬧著玩，這也證明隊友彼此感情很好，更表示知道大家都很努力，有時候就是結果不盡人意。

三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1 則留言