媒體報導鄭習會3月中旬登場 國民黨否認將提告

近日有媒體引述北京方面消息指出，所謂「鄭習會」已被排入行程規劃。（示意圖／翻攝自國民黨臉書）





國民黨與中國共產黨日前在北京舉行「國共智庫交流」後，近日再有媒體引述北京方面消息指出，所謂「鄭習會」已被排入行程規劃，時間點可能落在今年3月中旬，不過國民黨對相關說法予以否認，強調並無此事，相關報導多屬揣測。

《自由時報》報導指出，「鄭習會」接近中國紀念《反國家分裂法》的時程，引發台灣政壇高度關注。北京方面為促成「鄭習會」，對國民黨提出多項前提，包括要求配合推動特定兩岸政治主張，並點名希望國民黨在對美軍購議題上發揮阻擋角色。相關內容被外界解讀為中方對國民黨施壓的具體訊號。

對此，國民黨中央嚴正澄清。發言人、新北市議員江怡臻表示，目前黨內完全沒有任何鄭麗文訪問中國或規劃高層會面的相關資訊，強調媒體所稱內容並非事實。國民黨副主席蕭旭岑也出面駁斥相關報導，直言媒體描述他與中國全國政協主席王滬寧的會談內容「每一個字都是編造的」，痛批這是典型的假新聞與認知作戰。他指出，當天交流現場不僅有國民黨人士，亦有多位台灣學者專家共同與會，若真涉及高度政治性談話，不可能無法被外界查證。

蕭旭岑進一步說明，實際討論內容聚焦在兩岸觀光、產業交流等民生議題，並未如外界所渲染涉及政治交換或具體政策要求。他也呼籲媒體應回歸專業查證，不應以既定政治立場進行過度解讀。國民黨內部人士指出，所謂「鄭習會」並非追求形式上的見面，而須建立在國共智庫論壇恢復運作、兩岸在民生層面交流逐步累積互信的基礎之上，才可能水到渠成。

鄭麗文亦多次公開強調，現階段重點在於產業、能源、環境與防災等合作，而非急於推動高層政治會談。此外，針對《自由時報》連日刊載多篇相關報導，國民黨已啟動法律行動。黨內人士透露，律師團隊已完成準備，近期將召開記者會，對外說明並正式提告，強硬回應所謂不實指控。

