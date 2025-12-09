媒體報導鳳梨酥名店被指有異物 北市：稽查未見

（中央社記者楊淑閔台北9日電）媒體報導名店佳德鳳梨酥被民眾投訴，指有黑色不明異物。台北市衛生局回應，今天派員至現場稽查剛製作完成及已包裝產品，皆未見異物，但有其他食材放置缺失，已限期改善。

報導也稱投訴者質疑業者沒有做說明。台北市衛生局說，今天已派員前往現場，就人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，查現場剛製作完成及已包裝的產品，都沒看到異物。

其次，衛生局說，但是有發現販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失，已責令業者在16日前改善，期屆複查如未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，依同法第44條規定，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。（編輯：張銘坤）1141209