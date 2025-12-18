媒體報導「聞臭屁可以預防阿茲海默症」是誇大解讀研究結果

Taiwan FactCheck Center

網傳「聞臭屁味可以降低失智風險」？

錯誤解讀研究報吿

發佈：2025-12-18

更新：2025-12-18

報告編號：3942

查核記者：陳偉婷

責任編輯：陳培煌

發佈：2025-12-18

報告編號：3942

記者：陳偉婷、責任編輯：陳培煌

近日有許多媒體報導暗示「聞臭屁可能可以預防失智症」；經查，報導來源是2021年美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究，在老鼠試驗中發現硫化氫可能與大腦健康有關。研究並無提及「聞臭屁降失智風險」；專家也提醒，解讀科學研究應謹慎。



一、約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine） 2021年1月發佈新聞稿指出，研究人員在老鼠實驗中發現，硫化氫這種以往被認為有毒、具腐蝕性且有臭雞蛋味的氣體，可能有助於保護老化的腦細胞免受阿茲海默症的侵害，此發現也為對抗神經退化性疾病的新藥研發開啟大門。該研究刊登於2021年1月11日的《美國國家科學院院刊》。



二、失智症專家指出，曾有研究發現阿茲海默症病人死後解剖後發現硫化氫下降，也暗示硫化氫和大腦健康可能有關。但若要驗證因果關係，仍缺乏強烈性證據，無法宣稱硫化氫可以預防失智症。



三、專家也指出，網傳報導提到的研究是老鼠試驗，並非人體試驗，是否適用人體仍有很大的疑問。此外，研究情境是以高濃度化合物注射到老鼠體內，與現實「在空氣中聞到硫化氫」有極大的落差，也不宜直接推論為「聞屁有助預防失智症」。



媒體報導引述約翰霍普金斯醫學院一份2021年的研究，但誇大解讀研究內容，媒體標題可能引人誤解。因此為易生誤解的錯誤訊息。

背景

近日有許多媒體報導，稱美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide ）在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。人體會自然產生硫化氫，這是造成放屁臭味、臭雞蛋味的主要來源氣體。也有媒體進一步延伸稱「聞屁臭味可降患失智風險」。

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點：聞臭屁真的有助預防失智症嗎？

資料來源是2021年的動物研究 揭示硫化氫可能與大腦健康有關

查核記者以關鍵字（ Johns Hopkins University、hydrogen sulfide 、Alzheimer）等搜尋，可找到約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine） 網站上的一篇發佈於2021年1月的新聞稿。

新聞稿指出，約翰霍普金斯醫學院的研究人員在老鼠實驗中發現，硫化氫這種以往被認為有毒、具腐蝕性且有臭雞蛋味的氣體，可能有助於保護老化的腦細胞免受阿茲海默症的侵害，此發現也為對抗神經退化性疾病的新藥研發開啟大門。該研究刊登於2021年1月11日的《美國國家科學院院刊》。

研究人員解釋，人體會自然產生少量硫化氫，參與細胞新陳代謝、擴張血管等功能，硫化氫是透過「硫化作用」（sulfhydration）協助訊息傳遞。隨著年齡增長，大腦進行硫化作用的程度會減少，在阿茲海默症的病人中更為明顯，意味硫化氫可能與大腦健康有關。

研究團隊以化合物注射於模擬阿茲海默症的小鼠，化合物會在體內緩慢釋放硫化氫，結果顯示，接受硫化氫釋放治療的小鼠，在行為測試中的認知（記憶）與運動能力提升。研究進一步發現，一種常見的酵素在正常有硫化氫時，會以調控訊號的方式幫助維持細胞功能，但當硫化氫下降時，該酵素可能就會讓Tau蛋白變異，阻礙神經訊息傳遞並導致細胞死亡；硫化氫可影響該酵素活性，降低Tau蛋白干擾的風險。

人體內硫化氫與失智關連性 尚待強烈證據驗證

查核中心邀請高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓、林口長庚紀念醫院神經科部失智症科醫師暨台灣失智症協會理事長徐文俊協助檢視研究。

楊淵韓表示，人體會有很多類似硫化氫的氣體，在體內協助組織運作。研究提到體內的硫化氫會抑制腦中蛋白異常的流程，硫化氫在每個人身上，只是量多寡不同。一些研究也發現，阿茲海默症病人死後解剖發現硫化氫下降，也暗示硫化氫和大腦健康可能有關，但還沒有看到強烈性證據，要證明這個假設還需要更多驗證。



楊淵韓說，該篇約翰霍普金斯醫學院的研究其實只是動物實驗而已，研究人員將濃度很高的化合物注射到老鼠體內，不等於「吸放屁就對人體有效」，硫化氫濃度多寡、能不能透過呼吸道進到血液都是問題，媒體報導解讀研究的方式「太誇大了」。

動物試驗未必適用人體 實驗情境也與現實有落差

徐文俊也說，約翰霍普金斯醫學院的研究初步揭示了硫化氫可能對大腦有保護作用，當然可以期待研究結果後續的潛力，但大眾應該認知，這是老鼠試驗，過去已經發現很多在老鼠身上行得通的試驗，在人體並不適用。研究本身都沒有提到「用聞的」可以降低失智風險，報導標題譁眾取寵、與實際內容不符。

徐文俊表示，該言就是注射藥劑讓老鼠體內的硫化氫增加，此機制與用鼻子吸入的差別，也應該細究。空氣中的硫化氫濃度其實很低，鼻子嗅神經吸入時，確實可連結到大腦，若是脂溶性物質，也可以影響腦部的細胞，但空氣中的低濃度硫化氫要穿過嗅覺神經到大腦，路徑實在是太遠了。

徐文俊指出，「聞臭屁可以預防失智」的新聞標題，是利用臭屁有硫化氫產生連結，可以當作茶餘飯後的玩笑話；但要下因果關係的結論，「科學證據非常薄弱」，並不建議媒體這樣連結、民眾閱讀時應該明辨。