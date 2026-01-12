媒體大亨連環騙／ 檢警緊盯確保發監防潛逃 捷運燈箱廣告大亨判刑定讞

李丞軒（左）去年欲解除限制出境遭高院駁回請求，近來，最高法院已駁回上訴。（翻攝李丞軒臉書）

老字號印刷廠秋雨創新公司一度看好全台最大的捷運燈箱廣告公司合和，打算入主該公司創辦人李丞軒（本名李世揚）的另家廣豐媒體，交易前夕突遭李氏夫妻及掛名董事長的蘇淑茵（前立委蘇震清的胞姊）3人，私下以廣豐公司名義，盜開6張總值3.9億元的本票給自己，形同挖坑讓當時即將入主的秋雨背下鉅債，台北地檢署日前依詐欺等罪將3人起訴，最高法院近來已駁回上訴，將他們重判1年6月到4年6月不等的有期徒刑定讞。

台北地檢署已收到判決書，並依法通知相關人在本月中旬陸續到案執行，由於刑度不輕，加上日前有不少經濟重犯潛逃，為避免節外生枝，即便有人以健康為由希望暫緩執行，但檢方仍派員緊盯李丞軒（原名李世揚）等人行蹤，以免逃亡案例再度發生。

廣告 廣告

李丞軒（原名李世揚）去年底曾以辦理員工旅遊出國為由，向高院聲請暫時解除限制出境、出海，不過，法官為防止他出境、出海後逃匿未歸，認為全案限制被告出境、出海理由依然存在，為達保全審理或刑罰執行目的，仍有限制出境、出海必要，因此，院方仍駁回請求。

此外，法官當時也認為，被告犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，以限制出境、出海，確保日後審判、執行程序順利進行必要，因此延長限制出境、出海並命接受每週一、三、五的19時至23時許之指定期間，在其限制住居地門牌號碼前，持用個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心方式，定期報到在案。

更多鏡週刊報導

媒體大亨連環騙／正義的成本！最高法院審好久 全台最大燈箱廣告公司涉詐案遲未判

媒體大亨連環騙2／ 大咖落跑一籮筐 媒體大亨亟欲解除限制出境遭擋

媒體大亨連環騙1／ 媒體大亨詐騙手法曝光 國立大學名教授慘賠5千萬