媒體市場變動：OTT 收視下滑與媒體角色轉型的真正考驗
過去十年，OTT 平台一度被視為「取代電視」的未來象徵。從 Netflix、YouTube 到各式串流服務，媒體產業曾集體相信：只要觀眾離開電視機、轉向手機與平台，內容就能自然跟著走向更新、更自由、也更民主的型態。然而，近期數據卻顯示，這條被視為「單向前進」的轉型之路，正出現明顯的減速與反思。
根據台灣主管機關NCC的最新觀察，OTT 的收視與付費動能不再持續成長，部分族群甚至出現回流傳統電視或轉向免費平台的現象[1]。這不僅是一個「訂閱疲勞」或「景氣循環」的問題，而是迫使我們重新思考：媒體轉型的核心，究竟是載具的更替，還是角色與責任的重塑？
當「平台神話」退燒，媒體不能只剩商業解釋
OTT 收視下滑，最直觀的解釋往往是價格、競爭與內容疲乏。[2]平台愈來愈多、訂閱費層層堆疊，觀眾自然開始取捨；內容大量複製成功公式，也讓「追劇」從新鮮感變成負擔。然而，若只停留在市場供需的層次，反而掩蓋了一個更關鍵的問題：OTT 並未真正承接「媒體」這個角色，而更像是一種高度商品化的內容管道。
多數串流平台的核心邏輯，是演算法最佳化與用戶留存，而非公共資訊、社會對話或公民知情權。當 OTT 被當成「媒體未來」時，我們其實默許了一件事——媒體的公共性，可以被無限弱化，只要內容夠吸引人即可。如今收視下滑，反而暴露了這套邏輯的脆弱：一旦娛樂價值下降，平台與觀眾之間便缺乏更深層的連結。
從「離開電視」到「重新選擇媒體」
OTT 動能放緩，並不必然代表觀眾回到傳統電視，而是顯示觀眾正在重新分配「注意力信任」。部分新聞、重大事件或即時資訊，仍然高度依賴具有編輯責任與品牌信譽的媒體；相反地，純娛樂內容則可能快速被替代、被滑過、被放棄。
這提醒我們：觀眾從來不是單純在選擇螢幕，而是在選擇「誰替我判斷重要性」。
當 OTT 平台刻意去編輯、去價值排序，只留下個人化推薦，觀眾短期或許感到自由，長期卻可能感到資訊破碎、缺乏方向。這正是傳統媒體——特別是新聞型媒體——仍具有不可替代性的地方。
真正的轉型，不是「上架平台」，而是「重新定義使命」
不少電視台與新聞機構，將轉型簡化為「內容上架 OTT」、「剪成短影音」、「追平台流量」。這些策略並非錯誤，但若缺乏更高層次的角色反思，最終只會讓媒體在平台邏輯中被邊緣化。
媒體轉型的關鍵，不在於是否放棄電視，而在於是否清楚回答三個問題：
第一，我們要為誰服務？
第二，我們提供的是什麼不可取代的價值？
第三，當平台與市場失靈時，誰負責補位？
在 OTT 收視下滑的此刻，媒體反而迎來一個重新站穩公共角色的契機——不是回到舊時代的權威，而是成為可信任的策展者、解釋者與責任承擔者。
對台灣媒體而言，這是一場「慢轉型」的耐力賽
台灣的媒體市場規模有限，既無法完全複製國際 OTT 的資本模式，也難以承受平台演算法的高度不透明。在這樣的條件下，媒體轉型若只剩下追逐流量，反而更容易耗損品牌與信任。
OTT 收視下滑不是警訊，而是一個提醒：媒體不能把未來全部外包給平台。
真正可持續的轉型，來自於清楚界定自身的公共價值，並在不同載具上維持一致的編輯倫理與責任結構。
退燒的不是 OTT，而是對「技術救世」的迷信
OTT 的成長放緩，象徵的不是科技的失敗，而是我們終於必須承認：媒體的問題，從來不是技術可以單獨解決的。
媒體的未來，不在於更快的推薦、更短的影片，而在於是否仍有人願意、也有能力，為公共資訊負責。
當市場熱潮退去，留下來的，才是真正的媒體考驗。
[1] https://crctaiwan.dcat.nycu.edu.tw/industrynews_detail.asp?IN_ID=11249&utm
根據 NCC 最新的 113 年度通訊傳播市場調查報告，約 58.6% 的民眾有付費訂閱 OTT 服務，顯示 OTT 付費市場已超過一半民眾參與。
同報告指出，16 歲以上民眾在住處的主要收視來源中，OTT TV 約占 16%，僅次於有線電視（58.3%）與 MOD（17.4%），但仍超越無線電視（7.5%）。
[2] https://money.udn.com/money/story/5612/8517985?utm
「分析民眾透過OTT業者付費訂閱的情形，觀察2023年至2024年趨勢變化，皆以Netflix為主，比率自94%微幅下降到2024年的88.8%；其次為Disney+，比率自31.7%下降到2024年的21.2%。調查也指出，OTT競爭白熱化，但是境外業者與本土業者的訂閱率仍有差距。」
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前 ・ 37
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 267
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 77
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 20
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 11
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 54
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德
保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 77
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 80
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 176
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 193
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 4
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 14 小時前 ・ 82
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 184
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 17