媒體市場變動：OTT 收視下滑與媒體角色轉型的真正考驗

過去十年，OTT 平台一度被視為「取代電視」的未來象徵。從 Netflix、YouTube 到各式串流服務，媒體產業曾集體相信：只要觀眾離開電視機、轉向手機與平台，內容就能自然跟著走向更新、更自由、也更民主的型態。然而，近期數據卻顯示，這條被視為「單向前進」的轉型之路，正出現明顯的減速與反思。

根據台灣主管機關NCC的最新觀察，OTT 的收視與付費動能不再持續成長，部分族群甚至出現回流傳統電視或轉向免費平台的現象[1]。這不僅是一個「訂閱疲勞」或「景氣循環」的問題，而是迫使我們重新思考：媒體轉型的核心，究竟是載具的更替，還是角色與責任的重塑？

當「平台神話」退燒，媒體不能只剩商業解釋

OTT 收視下滑，最直觀的解釋往往是價格、競爭與內容疲乏。[2]平台愈來愈多、訂閱費層層堆疊，觀眾自然開始取捨；內容大量複製成功公式，也讓「追劇」從新鮮感變成負擔。然而，若只停留在市場供需的層次，反而掩蓋了一個更關鍵的問題：OTT 並未真正承接「媒體」這個角色，而更像是一種高度商品化的內容管道。

多數串流平台的核心邏輯，是演算法最佳化與用戶留存，而非公共資訊、社會對話或公民知情權。當 OTT 被當成「媒體未來」時，我們其實默許了一件事——媒體的公共性，可以被無限弱化，只要內容夠吸引人即可。如今收視下滑，反而暴露了這套邏輯的脆弱：一旦娛樂價值下降，平台與觀眾之間便缺乏更深層的連結。

從「離開電視」到「重新選擇媒體」

OTT 動能放緩，並不必然代表觀眾回到傳統電視，而是顯示觀眾正在重新分配「注意力信任」。部分新聞、重大事件或即時資訊，仍然高度依賴具有編輯責任與品牌信譽的媒體；相反地，純娛樂內容則可能快速被替代、被滑過、被放棄。

這提醒我們：觀眾從來不是單純在選擇螢幕，而是在選擇「誰替我判斷重要性」。

當 OTT 平台刻意去編輯、去價值排序，只留下個人化推薦，觀眾短期或許感到自由，長期卻可能感到資訊破碎、缺乏方向。這正是傳統媒體——特別是新聞型媒體——仍具有不可替代性的地方。

真正的轉型，不是「上架平台」，而是「重新定義使命」

不少電視台與新聞機構，將轉型簡化為「內容上架 OTT」、「剪成短影音」、「追平台流量」。這些策略並非錯誤，但若缺乏更高層次的角色反思，最終只會讓媒體在平台邏輯中被邊緣化。

媒體轉型的關鍵，不在於是否放棄電視，而在於是否清楚回答三個問題：

第一，我們要為誰服務？

第二，我們提供的是什麼不可取代的價值？

第三，當平台與市場失靈時，誰負責補位？

在 OTT 收視下滑的此刻，媒體反而迎來一個重新站穩公共角色的契機——不是回到舊時代的權威，而是成為可信任的策展者、解釋者與責任承擔者。

對台灣媒體而言，這是一場「慢轉型」的耐力賽

台灣的媒體市場規模有限，既無法完全複製國際 OTT 的資本模式，也難以承受平台演算法的高度不透明。在這樣的條件下，媒體轉型若只剩下追逐流量，反而更容易耗損品牌與信任。

OTT 收視下滑不是警訊，而是一個提醒：媒體不能把未來全部外包給平台。

真正可持續的轉型，來自於清楚界定自身的公共價值，並在不同載具上維持一致的編輯倫理與責任結構。

退燒的不是 OTT，而是對「技術救世」的迷信

OTT 的成長放緩，象徵的不是科技的失敗，而是我們終於必須承認：媒體的問題，從來不是技術可以單獨解決的。

媒體的未來，不在於更快的推薦、更短的影片，而在於是否仍有人願意、也有能力，為公共資訊負責。

當市場熱潮退去，留下來的，才是真正的媒體考驗。

[1] https://crctaiwan.dcat.nycu.edu.tw/industrynews_detail.asp?IN_ID=11249&utm

根據 NCC 最新的 113 年度通訊傳播市場調查報告，約 58.6% 的民眾有付費訂閱 OTT 服務，顯示 OTT 付費市場已超過一半民眾參與。

同報告指出，16 歲以上民眾在住處的主要收視來源中，OTT TV 約占 16%，僅次於有線電視（58.3%）與 MOD（17.4%），但仍超越無線電視（7.5%）。

[2] https://money.udn.com/money/story/5612/8517985?utm

「分析民眾透過OTT業者付費訂閱的情形，觀察2023年至2024年趨勢變化，皆以Netflix為主，比率自94%微幅下降到2024年的88.8%；其次為Disney+，比率自31.7%下降到2024年的21.2%。調查也指出，OTT競爭白熱化，但是境外業者與本土業者的訂閱率仍有差距。」