媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」

劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文擬提名她出任大法官時，就有人曾警告蔡宗珍個性執拗，恐不適任大法官一職，只是最後未能奏效；並稱黨政人士直言，只能嘆蔡英文當初提名時，過於在乎性別平衡，卻忽略了是否能承擔捍衛憲法的性格。

劉靜怡對此直言， 果然又套用先前的老舊手法，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了，「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」雖然她認識蔡宗珍幾十年來，彼此間也常有不同見解。

劉靜怡酸，「蔡大法官去年主筆國會改革案判決時，各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？高度關切這兩案的訴訟代理人學生律師們都沒話要說了嗎？」

