媒體指賴清德「親令不要再搞綠電」2027前重啟核三...總統府轟「內容嚴重不實」無中生有：編造總統言行

TVBS新聞網有報導宣稱賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，總統府今（7）日透過聲明表示，賴總統從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。

有媒體今日報導，據掌握，賴清德近日親自召見龔明鑫，指示須於2027年前處理好核三重啟事宜，直呼「不要再搞綠電」。對比賴清德今年5月公開強調「現在我們缺的是綠電，政府會持續推動各項綠能建設」，態度180度轉變。

媒體指出，面對賴清德對於再生能源的立場轉變，有親賴人士指出，賴清德仍支持海上風力發電，但在太陽能板方面「他（賴清德）一直都有意見」，認為過去部分不法事件重創光電形象，不僅影響綠能發展，也讓綠營被打得遍體鱗傷。

知情人士分析，賴清德觀察到核三公投結果，擔憂延續非核家園路線恐拖累其聲勢，決定拆解「前朝神主牌」，重塑能源論述，藉此在2027年完成「拆彈」，為2028年大選鋪路。

對此，總統府今日表示，賴總統從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。

總統府指出，賴總統於11月5日出席活動致詞時明確表示，政府預計在2030年前投入9,000億元，加速推動綠能等能源轉型；6日接見日本訪團時，也特別提及盼與高市早苗政府結合綠能經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係；10月18日為小水力發電產業論壇錄影致詞時，更再度強調再生能源發展是台灣勢在必行的國家方向，並感謝產業界長期投入綠能轉型工作。

此外，總統在國家氣候變遷對策委員會多次指出，能源是減碳核心，政府將持續加速推動再生能源發展，完善綠電程序透明化與簡化，擴大中央與地方協力合作，並支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

總統府說明，賴總統的能源政策立場一貫而明確，從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。

「兩個必須」包括：一、核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法；二、台電公司必須依核安會所訂定之辦法，進行自主安全檢查，評估是否具備重啟的安全條件、期程與成本效益。

「三個原則」則為：一、核安無虞；二、核廢有解；三、社會共識。

總統府強調，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，總統從未指示或訂定任何重啟時間表。TVBS所稱「2027年前重啟核三」及相關對談內容毫無事實根據。總統府呼籲媒體秉持新聞專業，嚴守查證原則，勿以臆測取代事實，以免誤導社會大眾。

