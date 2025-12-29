媒體指近千名陸籍配偶元旦將被除籍 陸委會：僅278人尚未繳交證明

《中國時報》今天報導，近千名陸籍配偶因尚未繳交註銷大陸戶籍證明，將在明年元旦被除籍，恐淪為政治人球。陸委會對此澄清，報導及統計數字明顯錯誤，陸委會統計至今年12月26日，僅278名陸籍配偶因失聯而尚未繳交證明，且政府已公開聲明，沒有找到人之前，不會註銷其台灣身分。

《中國時報》29日報導，近千名陸籍配偶因尚未繳交註銷大陸戶籍證明，將在明年元旦被除籍。陸委會澄清，僅278名陸籍配偶因失聯而尚未繳交證明，且沒有找到人之前，不會註銷其台灣身分。（中央社資料照）

大陸委員會（陸委會）29日發布新聞稿表示，統計至今年12月26日止，通知陸籍配偶補繳註銷大陸戶籍證明的1萬2146人中，僅278名因失聯導致尚未繳交。

陸委會強調，「政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。」

陸委會指出，《中國時報》今日報導及統計數字明顯錯誤。

《中國時報》今天報導，陸委會要求1.2萬名已取得台灣身分的陸籍配偶及其子女，在三個月內補繳交失去大陸戶籍的「除籍證明」，但因返回大陸申請困難等諸多原因，陸委會將期限延長至12月底。報導稱，據了解，仍有近千陸籍配偶尚未繳交相關證明，明年元旦將被除籍，在野立委憂心，陸籍配偶恐淪為政治人球。