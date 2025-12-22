媒體控藍委集體赴中「接旨」 國民黨諷：「綠色奇幻文學」

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 《自由時報》報導指稱，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請多名國民黨立委赴中，中國國台辦還派官員南下，盼瞭解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。對此，國民黨今（22日）舉行「綠色奇幻文學－廈門抹紅記」記者會，抨擊媒體的報導內容完全是毫無證據與查證的小說情節，隨意亂編故事。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，自由時報在上次所謂「鄭習會三條件」的不實報導後，又繼續抹紅一條龍，又重複「王義川模式」的一條龍式操作。而王義川當初公開說的造謠四部曲，第一先製造假議題，然後到處上色做圖卡，等當事人出來解釋後，第四還是繼續打。這次的狀況一模一樣，先借由媒體上色所謂中共同路人，然後說你賣台再用國安之名政治打壓。

吳宗憲表示，先前國民黨已針對自由時報「鄭習會三條件」報導發律師函要求撤下報導與道歉，該報仍我行我素，無視新聞倫理，自甘為政黨打手，他要嚴厲譴責配合執政黨操作假新聞的媒體，完全背棄媒體第四權的社會責任。

吳宗憲也質疑，綠營認為對岸是敵人，但為何《自由時報》總可以拿到對岸的獨家機密訊息？誰才是中共同路人？抑或證明這就是為了政治鬥爭編造的假訊息？且當前通訊軟體發達，訊息早已無須面對面傳達，《自由時報》的說法毫無邏輯可言，只是為了抹紅的爛劇本。

國民黨立委陳玉珍表示，兩岸往來密切，台商、台胞有事求助民進黨政府卻不得其門而入，民進黨政府沒有能力處理大陸事務，對於願意協助台生、台商的民代，卻扣上大帽子，國民黨關心台商非常正當，毫無不可告人之處，自由時報「標題殺人」實在不應該，國民黨立委也絕不會因為民進黨或自由時報扣帽子而退縮。

