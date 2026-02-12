媒體提問稱「台灣不會放棄和平手段」 梁文傑酸：你的問題有點怪異

陸委會12日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議向外界說明。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日舉行例行記者會，有媒體問到，台灣在兩岸政策上，不會放棄和平手段，陸委會今年要如何維護兩岸和平和保衛台灣安全？陸委會發言人梁文傑回應，「你的問題問的有點怪異，因為台灣從來不會講『不放棄和平手段』，從來唯一手段就是和平的手段」。

梁文傑表示，陸委會存在目的當然是要跟對岸打交道，但我們還有另外一個目的和重要工作，就是要保護台灣的民主自由制度。

梁文傑指出，如果對方用盡一切手段，對台灣滲透分化、拉攏收買，現在查出很多，不管在軍隊、公務體系的一些間諜案，如果對方是一天到晚用這些手段，我們自然就要做出相應的回應，這也是陸委會的工作之一。

梁文傑強調，陸委會對一些滲透手段做出反擊或回應，也是保衛台灣的民主制度，這都是我們的工作。至於去年以來的兩岸關係，大家也都看到，對岸很執著在兩岸交流上，設下一些政治前提。

梁文傑說，如果我們不答應這些政治前提，對岸就不交流，或用軍機、軍艦擾台等做法，只希望未來一年能夠有好的互動，兩岸關係可以馬上有一些好的開始。

此外，有媒體關切，兩岸航點恢復，陸委會日前提到飛一班、賠一班，是否會堅持有客源才會恢復航班？梁文傑回應，2023年3月9日，陸委會在既有航點上，宣布開深圳等10個航點，目前共15個航點。另外有13個航點可以申請包機，但必須要有客源，光靠台商是沒有保證，要看包機狀況需求大的話，就可以恢復定期航班。

梁文傑強調，從2023年至今，這13個航點沒有1個航點提出包機需求，甚至這幾年連春節也沒有加班機的需求。兩岸航線目前每週平均有307班，航權數最高420班，等於最多可飛以420班，如果有客源的話，就不會只有307班，華航、長榮不會放著錢不賺，政府也不會去要求航空公司一定要開，「對岸可能做得到，我們做不到」。

此外，關於今年中生可能跌破1000人，陸委會是否研議境外中生來台就讀的政策？梁文傑回應，我們非常歡迎中生來台就讀，但這兩年不管教育部怎樣跟對方詢問，對方都是置之不理。至於境外生部分，我們會去研議。

